劉冠軍侵占1.5億公款潛逃 追回不法所得達犯罪所得99.5％

劉冠軍盜取國安秘帳，經士檢與士林分署合作，至今成功追回1億5338萬餘元，已達犯罪所得的99.5％。（本報合成照）

2023/09/12 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕國安局前上校出納組長劉冠軍20多年前負責管理秘密經費「奉天專案」基金，卻侵占公款1億5405萬多元。經士林地檢署與行政執行署士林分署合作，先追回1億2904萬多元，近期再查扣台積電等3檔股票的股息與股利，以及存款1257萬餘元，目前總計成功追回1億5338萬餘元，已達犯罪所得的99.5％。

1999年劉冠軍利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，2000年立刻潛逃出境，遭檢方發布通緝在案，劉至今仍未到案。

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不過，士檢運用刑法沒收新制規定，向士林地院聲請宣告沒收劉冠軍夫妻名下財產並追徵價額；士院裁准沒收劉的未扣案犯罪所得1億5404萬5007元，若無法沒收或不宜執行沒收，則追徵其價額，全案確定。

士檢依裁定除查扣劉冠軍帳戶存款外，另將劉名下台積電、聯電、華邦電、云辰等4檔上市（櫃）股票囑託士林分署執行。

士林分署考量這些股票存在集保帳戶多達20多年，收案後第一時間緊急啟動追徵劉冠軍集保帳戶內的股票，查扣股票包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，總計96萬2673股，再經變賣取得1億2904萬6531元。

士林分署再追加查扣這些股票的股息、股利，包括台積電等3檔股票尚待配發未領取的股息合計1165萬3394元，以及云辰股票因減資而須退還的股金11萬954元，再加上士檢查扣的存款1257萬98元，合計成功追徵1億5338萬977元，已達犯罪所得99.5％。

士林分署說，未來仍將持續協助士檢追繳犯罪所得，務求全數追回本案不法所得，以伸張司法正義，彰顯國家公權力。

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