嫌show girl臉太臭？高級私人招待所爆鬥毆 7人掛彩通通法辦

私人招待所內一片凌亂。（警方提供）

2023/09/12 10:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期高級商辦內一處私人招待所，今天凌晨傳出全武行，警方獲報啟動快打趕赴帶回涉案人，經查，賴姓男子與友人當時找來多名show girl跳舞助興，期間猛吐槽女生臉太臭不敬業，引起高姓男子不滿起口角，高撂人持球棒與賴一方衍生衝突，結果共7人掛彩通通依法送辦。

台中市第六分局今天凌晨3時許獲報，西屯區朝富路上NTC商辦大樓內有糾紛情事，警方迅速到場，除先協助將傷者送醫，並將在場人全數帶回釐清案情，經了解，33歲賴姓男子稍早向友人商借位在該大樓18樓的私人招待所，接著邀約4名友人前來一起飲酒唱歌，友人也邀請33歲高姓男子一起同樂。

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期間賴男找來4名show girl跳舞助興，卻猛嫌對方跳舞跳的太爛，且臉很臭不敬業，引發高男不滿認為何必為難辛苦賺錢的女生，雙方因此發生口角，高男氣不過電召3名友人前來持球棒教訓賴男等人，一時間球棍、酒杯、酒瓶齊飛，現場一片混亂，而高男等人隨後欲離去時，反遭賴男等人追上前毆打，造成賴方4人受傷、高方3人受傷送醫。

而這7人經治療後均無生命危險，全案訊後依傷害罪、聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報趕往處理約制。（警方提供）

警方協助傷者送醫。（警方提供）

警方將鬥毆分子帶回偵辦。（警方提供）

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