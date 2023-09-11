曾入夜闔眼就浮現事故現場 宜蘭消防員魏暐軒獲鳳凰獎

宜蘭縣馬賽消防分隊隊員魏暐軒獲鳳凰獎楷模。（宜蘭縣消防局提供）

2023/09/11 17:04

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今年全國共33名消防員、29名義消，獲得鳳凰獎楷模，宜蘭縣由馬賽消防分隊隊員魏暐軒、義消總隊長張建榮獲獎。魏暐軒參與過許多重大事故救援，他認為，平常要充實自己，面對任何案件才能全力以赴。

鳳凰獎消防、義消楷模經過各縣市內部甄選後，再提報消防署複審。獲肯定的34歲魏暐軒，2011年起擔任消防員，服務迄今將滿12年，他原在台東縣消防局，支援過高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌、花蓮震災等案件，2017年請調返鄉宜蘭縣，近年各個重大災害現場，都有其救災身影，包含普悠瑪翻車、南方澳跨港大橋崩塌、黑鷹直升機墜毀、遊覽車撞山壁等。

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魏暐軒說，普悠瑪發生在馬賽分隊轄區，他是首批到場的消防員，實際情況與原先預期差異太大，心情轉換劇烈，至今印象深刻。

魏暐軒一開始負責檢傷分類，待支援人力接手後，挺進第6、第7車廂，救出1名生還者，後續再進到第8車廂，破壞設施救出2名無生命徵象者。

他說，救災當下沒想那麼多，但事後就寢閉上眼，常常浮現救災現場，但隨著運動、開口與同事討論當時的處理情況、消防局提供的心理諮商等，身心漸漸獲得調適。

魏暐軒積極好學，平時自費參加繩索等社團，精進個人急救技能，「平常要充實自己，面對任何案件才能全力以赴。」對於得獎，魏有些意外，他認為，消防的救援工作，無法僅憑一人之力完成，而是一群人一起努力，互相扶持和合作，才能共同完成，要謝謝大家的幫助，他才能安全並完成救援。

前宜蘭縣議會議長張建榮，1982年加入義消大家庭，至今超過40年，2007年擔任義勇消防總隊總隊長，秉持「只要是救災及個人安全的裝備，都不能省，安全第一。」在議會和民間，都替消防同仁爭取經費。

獲鳳凰獎楷模的宜蘭縣馬賽消防分隊隊員魏暐軒，參與過大大小小的救援。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣議會議長、義消總隊長張建榮獲鳳凰獎楷模。（宜蘭縣消防局提供）

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