連續8車爆胎！貨車擋泥板鐵條鏽蝕脫落 警方「追兇」

警方初步查看，肇事的散落物，就是貨車輪胎擋泥板上的鏽蝕鐵條。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/11 12:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局七堵派出所昨日晚間7時40分，接獲民眾報案指出，位於台62（萬瑞）快速道路西向2.6公里處，有8輛轎車輾到路面上散落物，出現爆胎情形。警方立刻派員前往進行疏導，並請拖吊車將爆胎車輛移置。初步查看，肇事禍首疑為某貨車固定擋泥板的鐵條掉落路面，害慘後方車主。警方目前已調閱隧道內監視器，追查肇事貨車。

警方到場後，依規定先對8名駕駛人進行酒測，其酒測值均為0，排除有酒駕情形，並封鎖部分道路搜查，發現是一組擋泥板上方的鐵條鏽蝕，從車體脫落後掉落路面，害後方車輛輾過後，紛紛爆胎，連BMW、MINI等車種都無法倖免。

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警方目前已調閱隧道內監視器，勾稽比對，釐清是哪一輛貨車未注意保養車體，導致鐵條鏽蝕脫落釀禍。

七堵派出所長徐永煌表示，找到肇事者後將會依道路交通管理處罰條例第三十條第一項第二款規定「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰；另依同條例之一條規定「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者」處1千元以上、6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。而後續賠償問題，則會協助被害車主及肇事車主進行協商。

警方也呼籲，駕駛人行駛於道路時，應注意車前狀況，並保持安全距離專心駕駛，隨時看清道路狀況應變，以確保行車安全。

轎車輾過鐵條後，嚴重爆胎，差點發生意外。（記者吳昇儒翻攝）

警方迅速抵達現場，進行交通疏導，避免更多車輛受害。（記者吳昇儒翻攝）

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