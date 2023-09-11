好狠！高雄機車停樹蔭躲太陽，警開罰最高2.4萬還記3點，後來發現錯誤已撤單。（讀者提供）

2023/09/11 10:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市民騎機車，為了躲避毒辣的太陽，停在慢車道的樹蔭下等紅燈，竟被檢舉「在車道中暫停」，但交通部早已函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，左營分局新莊派出所員警未仔細查看檢舉影片，逕自開罰最高2.4萬元，還記違規3點，引發網友砲轟「好狠！搶錢嗎？」後來交通組抽檢發現錯誤，主動撤單。

左營分局強調，因為被開罰者沒有投訴，是交通組主動發現，所以對員警「口頭警告」，並加強勤務教育，內部正研擬針對高罰金的紅單，必須先經過交通組審核才能發出的規定，以免惹議。

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這起烏龍罰單，發生在今年7月9日下午2點多，從6秒影片可見，多名機車騎士行駛在左營區新莊一路慢車道，因為前方路口已紅燈，車速漸慢，紛紛停在樹蔭下，但被檢舉者早已停妥，反被後方駕駛檢舉。

檢舉人引用道路交通管理處罰條例第43條第1項4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」，新莊派出所於8月13日填單開罰，罰款最低1.6萬元、最高2.4萬元，交通組於8月下旬抽檢發現不妥，緊急撤單。

不過，看到罰單及影片的網友覺得「很誇張」，不斷在各社群媒體傳播，怒控「太扯不合理」、「好狠！搶錢嗎？」不滿情緒早已發酵。

左營分局仍呼籲，天氣炎熱，機車駕駛仍應依照規定騎到停等區等候，不宜在車道暫停，如因後方來車沒有注意到而被撞上，可能得負擔肇事民刑事責任。

好狠！高雄機車（紅圈）停樹蔭躲太陽，警開罰最高2.4萬還記3點，後來發現錯誤已撤單。（讀者提供）

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