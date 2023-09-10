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賓士男涉車禍肇逃躲摩鐵 警上門嗆搜索票拿來GG了

警方持拘票壓制逮捕涉肇逃的24歲薛姓男子。（圖：警方提供）

警方持拘票壓制逮捕涉肇逃的24歲薛姓男子。（圖：警方提供）

2023/09/10 13:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區海安路、民族路口於9日凌晨近6點許發生1件有人受傷的車禍，涉肇事白色賓士轎車撞上1輛小貨車，賓士車走下駕駛、乘客兩男，賓士車駕駛問貨車司機有無怎麼樣後就默默開車離去。警方獲報肇逃案，在案發地附近找到肇逃賓士車，但不見駕駛人。警方掌握賓士男與女友躲到汽車旅館、前往訪查時，嫌犯嗆要員警出示搜索票；警方火速向檢察官聲請拘票逮捕賓士男。

據了解，這起車禍發生在9日凌晨5點40多分許，轄區南市二分局員警到場查明是1輛白色賓士轎車與1輛貨車在路口發生撞擊事故，賓士車肇事後走下兩男子趨前詢問貨車司機有無怎麼樣？隨即說怕後方車子再追撞，兩男子即走回賓士車、默默駕車離開現場。

員警追查在案發地900公尺外的北區海安路3段與國華街口停車場找到這輛肇事白賓士，賓士車前引擎蓋被撞的翻起、車損不輕。但車子內外未發現駕駛人，員警查訪掌握賓士車駕駛是24歲的薛姓男子；另一方肇事貨車徐姓司機（20歲）頭部、膝蓋挫傷，經前往醫院診療後無大礙、並已至派出所提出過失傷害及肇事逃逸（公共危險）告訴。

警方積極查訪、得知白賓士駕駛薛姓男子，在車禍發生後把車開到海安路停車場，馬上聯絡其女友，且不敢返回薛男位於北區的住家，薛與女友2人到市區和緯路3段某汽車旅館內躲藏。

9日下午2點半許，警方掌握薛男行蹤前往汽車旅館訪查時，薛不僅拒絕開門、還嗆要警察拿搜索票來。二分局立即向檢察官聲請核發拘票，於當天下午5點許要求開門逮捕。薛男囂張氣燄全息、乖乖趴在地上被員警上銬帶回。警方為他酒測值是零；薛男並稱車禍發生時其同車友人方姓男子頭部受傷，他是為搭載方男就醫才離開現場。

南市警二分局就薛男在車禍發生前的行蹤及相關人等查證調查中，並依公共危險（肇事逃逸）與過失傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

24歲薛姓男子駕駛白色賓士車涉嫌肇逃，車頭受損不輕。（圖：警方提供）

24歲薛姓男子駕駛白色賓士車涉嫌肇逃，車頭受損不輕。（圖：警方提供）

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