台北城市路跑賽週日登場 凌晨00:00~08:00交管路線看這裡

「2023 Panasonic Taipei City Run台北城市路跑賽」週日登場（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/09 22:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2023 Panasonic Taipei City Run台北城市路跑賽」9月10日（週日）在凱達格蘭大道等道路登場，相關道路警方0點起陸續交通管制到早晨8點，禁止車輛通行，維護交通秩序與活動安全。

北市警交通大隊說，屆時各管制路段及時間如下：

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一、0時至11時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

二、3時40分至7時30分：管制新生高架道路南往北全線車道。

三、4時10分至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

四、4時至9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

五、5時20分至7時：管制公園路（襄陽路至貴陽街）全線車道。

六、5時20分至7時30分：管制仁愛路（中山南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

七、5時50分至6時30分：管制仁愛路（林森南路至金山南路）北側慢車道。

八、5時20分至7時：管制金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

九、5時20分至7時30分：管制金山南路（新生高架入口至仁愛路）北往南內側2線車道。

警方提醒用路人，活動期間避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，查詢公車改道路線，可上台北市公共運輸處網站https://www.pto.gov.taipei/。

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