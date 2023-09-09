9/9 今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜！
2023/09/09 22:21
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月9日）開獎的第112000216期雙贏彩頭獎、第112000216期今彩539，頭獎均摃龜。
第112000216期雙贏彩中獎號碼為「03、06、09、10、11、12、13、14、15、16、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1402注中獎，每注可得100元。
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第112000216期今彩539中獎號碼為「11、13、31、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共6205注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9074注中獎，每注可得50元。
第112000216期39樂合彩中獎號碼為「11、13、31、35、39」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共316注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1819注中獎，每注可得1125元。
第112000216期3星彩中獎號碼為「179」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。
第112000216期4星彩中獎號碼為「6475」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。