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怎麼開的？澎湖轎車深夜撞上路邊車輛 害車尾「開花」

停在停車格的黑色轎車，無辜莫名遭撞。（民眾提供）

停在停車格的黑色轎車，無辜莫名遭撞。（民眾提供）

2023/09/09 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是倒楣到家，車子好端端停在路旁停車格，人回家睡覺，不料一覺醒來，後車座就開花。澎湖馬公市海埔路（南海立體停車場）前，今（9）日清晨發生一起車禍，一輛白色轎車不慎撞擊路旁黑色轎車，導致黑色轎車後車尾全毀，人在家中睡覺的黑色轎車車主，直呼倒楣透頂。

馬公警分局調查指出，9日清晨4時28分許，海埔路55號前道路發生一起車禍，由蔡姓民眾（男）駕駛白色自小客車，載楊姓男子沿海埔往三號港方向（由南向北）行駛，行至肇事地點，不慎碰撞路旁停車的黑色轎車，導致黑色轎車後車尾全毀。

警方據報後趕往現場處理，白色轎車內的蔡姓及楊姓民眾均受傷，緊急請澎湖縣政府消防局救護車前往，將兩人送醫搶救，兩人意識都相當清醒，並依法向蔡姓駕駛進行酒測，但酒測結果蔡民並無飮酒，依交通事故程序處理中，釐清車禍原因及責任歸屬。

黑色轎車駕駛接獲警方通知後，趕往現場處理善後，發現後車尾全毀，零件散落一地，通報相熟的汽車修理廠前往拖吊，相關修復及損失費用，將具體向蔡姓駕駛求償，但車禍發生原因，是否與夜色昏暗、天雨路滑有關，還是有疲勞駕駛情形，都有待警方進一步調查確定，釐清事故責任。

白色轎車行經海埔路，不慎撞擊路旁轎車。（馬公警分局提供）

白色轎車行經海埔路，不慎撞擊路旁轎車。（馬公警分局提供）

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