蘭嶼東清消防站成軍 首創「消防車先鋒操作員」

蘭嶼東清消防站昨天成軍，由義消共同守護居民安全。 （記者黃明堂翻攝）

2023/09/09 11:38

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼原在椰油村有消防分隊，但距東清村有30分鐘車程，為提供蘭嶼鄉居民更安全環境，台東縣政府新增東清消防站，並首創「消防車先鋒操作員」，由6名義消共同守護居民安全。

8日傍晚舉行成軍啟用儀式，縣長饒慶鈴親自主持時表示，消防是偏鄉醫療救護的延伸，去年在綠島成立全國第一支離島高級救護隊，持續透過遠距醫療提升兩離島鄉親就診便利性，添購動脈血管檢測儀等設備。今年再成立蘭嶼東清消防站，期盼達到更短時間內搶救更多生命財產。

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饒慶鈴說明，目前蘭嶼消防分隊增加消防人力至8名人員，但消防分隊與東清村仍有30分鐘的行車路程，若東清村鄰近地區發生災害事故，消防人員無法短時間內抵達現場救援。考量蘭嶼地區幅員廣大，為有效減少災害發生，決定再於東清村成立消防站，並藉由消防局首創「消防車先鋒操作員」68小時訓練，讓居住於東清村附近的6名義消具備大貨車駕駛、幫浦操作、水源運用及無線電運用等能力，協助東清消防站，共同守護鄉民生命財產安全。

饒慶鈴表對蘭嶼救災及宣導義消表達感謝，敬佩義消弟兄從92年成軍直至100年蘭嶼消防分隊正式進駐5名消防人力前，蘭嶼鄉的災害搶救工作由義消完成。同時感謝義消致力於宣導防火防災知識，讓鄉民具備預防火災及應變的基本觀念。

蘭嶼東清消防站昨天成軍，由義消共同守護居民安全。 （記者黃明堂翻攝）

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