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轎車暗夜剪線超車急剎！ 恐吞4紅單最重可罰42000元

轎車暗夜剪線超車急剎！騎士氣到PO網討公道。（讀者提供）

轎車暗夜剪線超車急剎！騎士氣到PO網討公道。（讀者提供）

2023/09/09 10:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區自由路口，一名機車騎士7日清晨遭一部轎車飛速剪線超車再急剎，嚇到冷汗直流，直呼「我只是安分騎著而已！何必這樣了」，騎士將影片PO網，轄區警方表示，轎車駕駛此舉已違反4條交通規則，最重可罰4萬2千元。

7日凌晨5時許於鳳山區自由路上，一名男騎士被一輛黑色轎車剪線超車，之後還故意急剎，騎士不滿將影片傳到臉書社團「爆怨2公社」引起討論。

轄區鳳山警分局檢視民眾檢舉影像，將依道交條例第42條規定「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰」、第43條1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、剎車或於車道中暫停，處6000元以上36000元以下罰鍰。」、第45條1項3款「不依規定駛入來車道，處600元以上1800元以下罰鍰。」、第41條「汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處300元以上600元以下罰鍰。」等4樣違規事實逕行舉發。

鳳山分局呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，以維護用路人安全。行車應心平氣和，以免一時情緒口出惡言亦觸法。

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