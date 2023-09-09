高雄男騎士酒駕淚崩「我不要被抓去關」 哭求員警放他一馬

鄭男因酒駕怕被關，突然情緒失控大哭，盼員警放他一馬。（民眾提供）

2023/09/09 09:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄49歲鄭男前天（7日）晚間騎車行經三民區中華三路，被員警發現身上散發酒氣，員警要求酒測時，鄭男突然情緒激動哭喊「我不要被抓去關」，哭求員警通融一下放他一馬遭拒，最後酒測值每公升0.15毫克，雖未涉公共危險罪，但仍超標被開單、扣車。

三民一分局三民所指出，員警當天晚間巡邏時，見鄭男騎的機車後車燈未亮，因此將人攔下勸告，後續發現鄭男身上有酒味，經以酒精感知器檢測，顯示有酒精反應，此時鄭男見紅燈亮起，突臉色大變，忍不住情緒失控，哭喊拜託員警能夠網開一面，不要讓他酒駕被關。

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員警當場拒絕，告知男子漢遇到事情就是要面對與解決，哭鬧是無法解決問題，鄭男見員警絲毫不為所動，即配合酒測，酒測值0.15超過標準，雖未達公共危險罪移送標準，依法禁駛並可開罰1萬5000元至9萬元罰鍰，並移置保管車輛及吊扣牌照2年。另查出鄭男為無照駕駛，也一併開罰。

經了解，鄭男稱是白天工作期間飲酒，認為飲酒後已過了數小時，酒氣應該已經散去，下班時才心存僥倖貪圖方便騎車返家。警方呼籲酒後勿貪一時方便而酒駕上路，以免害己害人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

員警安撫鄭男情緒，但仍需對他施行酒測。（民眾提供）

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