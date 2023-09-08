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首頁　>　社會

高雄輕軌又被撞！竟是單車闖紅燈斜切過馬路 騎士落跑慘了

高雄輕軌列車行經凱旋路、四維路口時，遭腳踏車碰撞，右側車頭刮傷。（民眾提供）

高雄輕軌列車行經凱旋路、四維路口時，遭腳踏車碰撞，右側車頭刮傷。（民眾提供）

2023/09/08 17:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區四維二路、凱旋二路口今天（8日）下午2點左右發生輕軌列車與腳踏車碰撞車禍，1名腳踏車騎士從四維二路外側車道穿越停紅燈車陣，直接闖紅燈斜切過凱旋二路口，輕軌緊急煞車，雙方仍有輕微碰撞，騎士竟直接騎走，警方將循線追人開2張罰單。

苓雅分局凱旋所指出，員警獲報到場時，腳踏車騎士未留在現場，經了解，騎士沿四維二路往東騎，到凱旋二路口時闖紅燈，與凱旋二路往南行駛的輕軌列車發生碰撞，造成輕軌列車右側車頭刮傷，騎士自行離去。

員警調查，輕軌駕駛簡男（30歲）無酒駕情事，詳細肇事責任仍待交通大隊鑑定。這起事故一度造成輕軌停駛，約20分鐘排除路況，交通恢復暢行。員警火速追查腳踏車騎士身分中，將通知到案說明。

此外，腳踏車騎士為慢車，雖無肇逃法則，但慢車駕駛人聞或見大眾捷運系統車輛聲號或燈光，不依規定避讓，違反道路交通管理處罰條例74條1項9款，可處300至1200元罰鍰；不依標誌、標線、號誌指示行駛，違反74條1項1款，也可處300至1200元罰鍰，將依規定舉發。

腳踏車騎士闖紅燈斜切過馬路，與輕軌碰撞後自行離去。（民眾提供）

腳踏車騎士闖紅燈斜切過馬路，與輕軌碰撞後自行離去。（民眾提供）

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