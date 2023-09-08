加拿大男子來台教美語怕「斷糧」 帶種子入境自種大麻被逮

保三總隊警方至加拿大籍白人陳姓男子租屋處，查獲4株大麻。（保三總隊提供）

2023/09/08 17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕加拿大籍白人陳姓男子年初來台，在苗栗縣竹南鎮租屋處栽種大麻，日前遭警政署保安警察第三總隊第一大隊破獲，查扣大麻植株4株、大麻花成品472公克、大麻種子及栽種設備、肥料等相關證物，市價約250萬元，遭移送法辦。

保三總隊第一大隊今日指出，8月29日與中市大雅警分局、苗栗縣刑事警察大隊及竹南分局合組專案小組分析追查陳嫌涉案情節具體，經報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，在陳嫌租屋處所查扣大麻植株4株、大麻花成品472公克等。以市價大麻一克約2000元換算，一株約可產200克，加上大麻花成品，市值約250萬元。

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據了解，陳嫌今年初來台應聘教職教授外語，在竹南與外籍女友租屋同住，陳嫌確實有經常性施用大麻毒品習慣，為避免學童受教產生不良風險，保三隊總獲報前往竹南逮捕陳嫌。

陳嫌供稱，今年初來台教美語，因本身長期有施用大麻習慣，為避免來台「斷糧」，從加拿大攜帶大麻種子入境並由網路學習栽種大麻技術及購買相關設備，在租屋處自行栽種大麻供自己及女友施用。

保三總隊指出，陳嫌在成癮後的行為中觸犯毒品轉讓、販賣或運輸、製造的重罪，警方呼籲民眾切勿碰觸毒品，造成終生遺憾。

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