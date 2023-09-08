調查官監守自盜毒品爽賺上億元 10長官監督不周被懲戒

調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良監守自盜毒品，10長官連帶被懲戒。。（資料照）

2023/09/08 16:59

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定2012到2019年間，調查局航業處基隆站發生多起毒品監守自盜案，前後任主任趙天祥、秦少興、鮑宏志、謝發瑞、張益豐；秘書桂宏正、謝淑美、林東正；組長郭章盛與督察處駐區督察莊國僑等10人督導不周，涉有疏失，提起彈劾，懲戒法院日前依情節輕重分判10人記過、降級、休職不等處分。

航基站2012年11月14日查獲芬納西泮成分之一粒眠錠劑（三級毒品），時任組長的徐宿良將該錠劑置於站內無特別管理的地下室餐廳後方儲藏室，過沒幾天，徐員利用機會將約3萬顆錠劑攜出交給幫派份子，直到2013年7至8月某日，他再用其他錠劑置回混充，魚目混珠。

請繼續往下閱讀...

監院認為，時任航基站主任趙天祥與秦少興、秘書桂宏正及謝淑美、組長郭章盛，均未依調查局相關規定責成專人、專櫃保管扣押物；也未設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」；更未成立檢查小組檢查扣押物保管情形，導致航基站扣押毒品的數量、調借、返還紀錄等事宜，管理極其鬆散且全無紀錄。

再加上徐員2012年11月查獲該案毒品，卻遲至2014年5月才報請基隆地檢署偵辦，無故延宕1年6個月之久，顯示趙、秦、桂、謝、郭等5名主管均未善盡對徐員的監督責任，致無法事先防杜徐員調包一粒眠的犯行，顯有怠失。

航基站先後繼任主任鮑宏志、謝發瑞、張益豐與秘書林東正，也未依調查局規定，責成專人、專櫃保管扣押物；設置「扣押物保管登記簿」、「扣押物品目錄表」，及成立檢查小組檢查扣押物保管情形，使徐員食髓知味，一再利用航基站管理鬆散的漏洞，盜取扣案毒品牟利，總計共調包愷他命8次、共524公斤，市價粗估約3億6267萬餘元，徐員從中獲利1億6808萬餘元。

監院認定鮑、謝、張、林疏於落實調查局規定在先，怠於監督所屬職員在後，顯有嚴重疏責。

莊國僑在徐員任職期間擔任駐區督察，本應主動發掘、查證同仁違犯法紀、辦案紀律督導、機關安全維護及其他政風室交辦事項職責，且在調查局政風室通令要求各駐區督察加強辦理扣押物進出庫房、保管登記與例行檢查事宜後，莊國僑仍對航基站扣押物管理不周，始終漠視，且沒有主動發覺徐宿良多次竊取調包扣案毒品，反而二度舉薦徐員陞任幹部，被監院認定未善盡職責，怠忽職守。

懲戒法院依照職務責任輕重、在航基站任職期間長短、任內徐宿良的違法行為次數、平時服務成績、身體健康等因素，判莊國僑、謝發瑞休職6月；鮑宏志降2級改敘；張益豐、秦少興、桂宏正、林東正、郭章盛各降一級改敘；趙天祥、謝淑美各記過2次。可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法