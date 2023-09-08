中科院採購弊案3員工勾結廠商「中國貨佯充台製」詐5千多萬 11人被起訴

桃園檢調調查中科院謝姓、彭姓、白姓員工涉嫌與廠商勾結，從中國進口國軍武器系統製品後在台加工，並佯充為台灣製品，詐取5546萬餘元，8月底將謝員與廠商等11人起訴，求處12至18年不等有期徒刑。 （資料照）

2023/09/08 16:31

〔記者闕敬倫／桃園報導〕國家中山科學研究院系統製造中心去年傳出電纜線採購弊案，桃園地檢署今年初指揮法務部調查局桃園市調查處，發現謝姓、彭姓、白姓員工涉嫌與廠商勾結，從中國進口國軍武器系統製品後在台加工，並佯充為台灣製品，詐取5546萬餘元。桃檢8月底偵查結束，將謝員與廠商等11人依違反背信、洩密、詐欺取財等罪嫌起訴，並向桃園地方法院具體求刑12至18年不等有期徒刑。

桃檢檢察官賴穎穎今年3月指揮桃園市調處，約談中科院興武計畫室系工組白姓副組長、彭姓技術師、專案管理組謝姓副組長，並派員搜索3人的辦公室與住處，查扣相關不法事證。

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檢調調查，3名員工涉嫌利用辦理國軍建置武器系統所需製品採購案，與廠商勾結提高獲利空間，並量身訂做有利的標案規格，刻意將標案內原本基於耐用性等考量所採用的「軍規規格」，變更為成本較為低廉的「工業規格（亦可稱低階商業規格）」，嚴重影響國防安全。

桃檢指出，謝姓副組長在部分標案尚未公告前，即將標案相關文件翻拍後洩漏給廠商人員，讓廠商可對投標文件預作準備，藉此提高取得標案機會。

桃檢表示，承作前開武器系統採購案的另一投標廠商明知中科院為維護國防安全，在採購契約中明文禁止使用中國大陸製品，但廠商為了增加自己公司的獲利，仍然從中國進口製品後在台加工，再佯充為台灣製造品交予中科院，導致中科院陷於錯誤，依約撥付新臺幣5546萬5200元。

桃園地檢在8月28日終結偵查，將中科院謝員、彭員、白員以及賴姓廠商等11人，依涉犯背信、洩密、詐欺取財等罪嫌提起公訴；檢察官審酌謝員與廠商嚴重危及國防安全以及人民的生命危險，向桃園地院求處謝員有期徒刑18年，另求處彭姓及白姓員工有期徒刑12年。

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