竹聯幫涉操控安毒走私！檢察總長核發「控制下交付」指揮書 7人起訴

警方查扣5罐一體成形的毒蠟燭。（資料照，記者翻攝）

2023/09/08 13:11

〔記者錢利忠／台北報導〕35歲男子林軒立涉嫌夥同竹聯幫平堂成員，組織跨國走私毒品集團，將安非他命混入香氛蠟燭，製成真假難辨的「毒蠟燭」，再冒用精品香氛蠟燭名義，自加拿大空運包裹，走私市值約440萬元的2公斤安毒入境；全案經報請檢察總長指揮，實施「控制下交付」，順利逮獲上游林嫌，台北地檢署今依涉輸入二級毒品、懲治走私條例等罪起訴林男等7人。

「控制下交付」意指，司法機關為追查毒品案件的幕後藏鏡人，或須續追還未曝光的上游共犯，為達到辦案的蒐證目的，以「暫緩逮捕」方式先放行，等到時機成熟再一網打盡，若要進行「控制下交付」，須由司法警察報請指揮全案的地檢署檢察官，經檢察官呈報檢察長後，再依序向上呈報至高檢署，最後在檢察總長召開專案會議下，由檢察總長決定是否核發偵查指揮書。

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檢警調查，今年7月，林男聯繫境外共犯，涉嫌在蠟燭中混入淨重2公斤的安毒，將製成的「毒蠟燭」分裝成5大桶，利用蠟燭香味，以及以知名精品香氛蠟燭品牌為外包裝等障眼法，企圖躲避海關查驗。

海關抽樣查驗時察覺，該批香氛蠟燭的顏色不均，初驗發現含有安毒成分後，立即會同警方組成專案小組，以貨追人及佈線跟監，最後順利破獲這起「毒蠟燭」走私案，並從扣案的16.28公斤重的蠟燭中，化驗出淨重2公斤的安毒，黑市價格約達440萬元。

檢警偵訊時，林男否認走私及運毒，供稱不知情；其手下馬、周等4人稱只負責接貨，不知香氛蠟燭內藏有毒品；而負責層層接貨的周男、以及周的上手馬男，均是竹聯幫平堂成員。

檢警查出，林男於2019年間持我國護照出境後，改持加拿大護照返台，此次查獲的毒蠟燭，即是林男於國外時寄出，該集團為躲避查緝，設下層層轉手及領取毒包裹的機制，刻意寫錯誤的桃園收件地址與電話，讓郵差無法派送，使包裏轉至郵局候領，今年7月22日再指派葉姓男子前往郵局領取，檢警則在葉男去郵局領貨時逮人，再循線破獲該集團成員。

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