打擊人口販運 移民署跨國合作再精進

內政部舉辦2023年防制人口販運國際工作坊於昨（7）日結束。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/08 12:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕內政部舉辦2023年防制人口販運國際工作坊於昨（7）日結束，會中來自美國、韓國、英國、比利時、印尼、日本、越南等國官方、學者專家及民間組織代表，針對疫情後人口販運新興樣態及趨勢、人口販運與詐騙現況及挑戰、脆弱群體之防制人口販運策略及外籍學生於人口販運中的風險與預防等4項議題，進行充分的交流及會談，有助於各國提升打擊力。

移民署署長鐘景琨指出，本次工作坊擺脫疫情陰影，迎來許多國外學者專家、官方代表親自來台參加，重新恢復有溫度的面對面交流，更由長期關注人口販運工作的重要人士，包含監察院監察委員兼國家人權委員會委員紀惠容、行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報委員翁燕菁、李凱莉及林盈君，分別擔任相關議題主持人，使工作坊順利圓滿落幕。

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移民署表示，這次與會專家學者端出許多人口販運防制的重要觀點，如英國皇家哈洛威大學法律與犯罪學系講師Dr. Mohammad Sabuj提到，如果外交官在被派駐國外館或自宅雇用家事勞動者而予以剝削，則構成豁免權之例外，當地國得追訴之。

韓國刑事政策研究院資深研究員Mr. An Sung Hoon也分享韓國2023年最新的人口販運犯罪防制計畫，希望藉由凝聚社會共識來防制人口販運，並針對被害人提供個別化協助及強化早期辨識機制。

印尼勞動部勞動協調處高級督導則分享，印尼政府如何透過勞動檢查保護印尼的海外移工，並成立人口販運特別工作小組，加強預防並查緝犯罪案件。會中各位主講人及與談人提出務實有效的防制人口販運策略及措施，也給予參與人士滿滿的收穫。

移民署表示，防制人口販運議題是一個跨越國境的工作，如同聯合國2000年的「人口販運議定書」序言中，明確揭示防制人口販運須在被害人原屬國、過境國及目的地國，採取綜合性國際合作，方能有效預防及打擊人口販運。因此，台灣將持續舉辦「防制人口販運國際工作坊」，期盼與更多國家保持實質緊密的合作關係，協力為打擊人口販運盡一份心力。

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