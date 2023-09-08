乾爹私訊問正妹包養價碼 背後竟是男友斬不斷的情緣搞鬼

正妹小薇的個資被公布在包養網站，檢警一查發現是她男友的前女友搞鬼。（翻攝包養網站）

2023/09/08 09:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕24歲羅姓女子與劉姓男子分手後，疑似為了奪回男友的心，竟盜取劉男現任女友小薇（化名）的照片，在包養網站公開找尋乾爹，小薇被陌生男子騷擾後報警，但檢警透過IP位址揪出幕後使者竟是羅女，偵結後依違反個資法起訴。

檢方指出，去年5月19日，暱稱「PONY」的女網友在包養網站上，刊登4張個人生活照，並附上IG帳號連結，留下「沒有接的話可能在上課，也可以從IG直接私訊我」、「短期為主，小小的願望是喜歡有人接送的感覺，喜歡的話可以先打電話聽聽我的聲音唷」等文字。

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訊息發布後，正妹小薇接獲數通陌生男子來電和私訊，問她包養價碼多少錢，小薇一開始以為是惡作劇電話，後來在「無緣的乾爹」告知下，小薇才驚覺自己的個人訊息竟被公開在包養網站，她趕緊截圖報警求援。

警方根據IP位址，查出散布小薇個資的人是羅女，經查訪她的身分，發現她竟是小薇男友的前女友；檢方偵辦時，羅女否認涉案，卻無法說清楚為何自己的電腦IP會出現在包養網站並張貼小薇尋求乾爹的訊息，檢方認定罪證明確，偵結後依違反個資法起訴。

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