前跆拳道培訓國手淪詐團成員 警趁面交甕中捉鱉

台南永康警方與高雄湖內警方合作，逮捕詐騙車手及上游接應的康姓男子（坐者）。（記者劉婉君翻攝）

2023/09/08 09:38

〔記者劉婉君／台南報導〕26歲康姓男子身材壯碩，曾是跆拳道培訓國手，因車禍導致腿部受傷無法訓練，頓失經濟來源，淪為詐騙集團成員。台南市永康警分局與高雄湖內警分局合作，指導被害人邀約詐騙集團在永康面交，再趁機於面交地點佈下防線，上演甕中捉鱉，當場抓獲27歲陳姓車手，以及接應的康男，全案移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查上游詐騙集團。

一名張姓民眾在臉書Facebook網頁看到陌生網友貼文分享股海投資心法，留言與對方加為Line好友，該網友隨即要求張男下載虛假的投資APP，並誆稱高回報且保證獲利，慫恿張男領取大筆現金，交給假扮投資公司業務的車手。詐騙集團製造假獲利報表騙取被害人的信任，使其繼續踏入騙術循環中，張男總計交付500餘萬元後，卻遲遲無法領回獲利，才驚覺陷入詐欺陷阱，於8月下旬向永康警方報案。

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警方循線在台南、高雄兩地追查，與張姓民眾取得共識後，將計就計配合詐騙集團的劇本，在面交地點佈下防線成功面交陳姓車手及上游接應康姓成員，追回現金80萬元，並查扣虛假公司證件、收據，及使用中國漫遊sim卡的犯案手機。

查緝過程中，負責接應的康姓嫌犯一開始被2名員警包圍壓制，但他仗著自己的身材壯碩，體型比員警大了一倍，不斷試圖奮力翻身抵抗逃跑，員警因需緊急查扣數位證據，以避免數位證據遭到銷毀，與時間賽跑，經第3名員警加入支援，康嫌知道跑不了，才停止掙扎，乖乖被逮。

康嫌供稱，車禍後腿部受傷再也無法訓練，頓時沒有經濟來源，只能鋌而走險賺取生活費用。偵辦員警則感嘆，康嫌往後可能面臨官司，信用破產外，更需承擔高額被害求償，得不償失。

永康警分局長甘炎民呼籲，投資前務必要瞭解投資標的運作方式，高報酬必定伴隨高風險，謹記投資基本功以防誤入騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南永康警方逮獲詐騙車手，查扣假證件、收據，及使用中國漫遊sim卡的犯案手機等證物。（記者劉婉君翻攝）

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