為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

前跆拳道培訓國手淪詐團成員 警趁面交甕中捉鱉

台南永康警方與高雄湖內警方合作，逮捕詐騙車手及上游接應的康姓男子（坐者）。（記者劉婉君翻攝）

台南永康警方與高雄湖內警方合作，逮捕詐騙車手及上游接應的康姓男子（坐者）。（記者劉婉君翻攝）

2023/09/08 09:38

〔記者劉婉君／台南報導〕26歲康姓男子身材壯碩，曾是跆拳道培訓國手，因車禍導致腿部受傷無法訓練，頓失經濟來源，淪為詐騙集團成員。台南市永康警分局與高雄湖內警分局合作，指導被害人邀約詐騙集團在永康面交，再趁機於面交地點佈下防線，上演甕中捉鱉，當場抓獲27歲陳姓車手，以及接應的康男，全案移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查上游詐騙集團。

一名張姓民眾在臉書Facebook網頁看到陌生網友貼文分享股海投資心法，留言與對方加為Line好友，該網友隨即要求張男下載虛假的投資APP，並誆稱高回報且保證獲利，慫恿張男領取大筆現金，交給假扮投資公司業務的車手。詐騙集團製造假獲利報表騙取被害人的信任，使其繼續踏入騙術循環中，張男總計交付500餘萬元後，卻遲遲無法領回獲利，才驚覺陷入詐欺陷阱，於8月下旬向永康警方報案。

警方循線在台南、高雄兩地追查，與張姓民眾取得共識後，將計就計配合詐騙集團的劇本，在面交地點佈下防線成功面交陳姓車手及上游接應康姓成員，追回現金80萬元，並查扣虛假公司證件、收據，及使用中國漫遊sim卡的犯案手機。

查緝過程中，負責接應的康姓嫌犯一開始被2名員警包圍壓制，但他仗著自己的身材壯碩，體型比員警大了一倍，不斷試圖奮力翻身抵抗逃跑，員警因需緊急查扣數位證據，以避免數位證據遭到銷毀，與時間賽跑，經第3名員警加入支援，康嫌知道跑不了，才停止掙扎，乖乖被逮。

康嫌供稱，車禍後腿部受傷再也無法訓練，頓時沒有經濟來源，只能鋌而走險賺取生活費用。偵辦員警則感嘆，康嫌往後可能面臨官司，信用破產外，更需承擔高額被害求償，得不償失。

永康警分局長甘炎民呼籲，投資前務必要瞭解投資標的運作方式，高報酬必定伴隨高風險，謹記投資基本功以防誤入騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南永康警方逮獲詐騙車手，查扣假證件、收據，及使用中國漫遊sim卡的犯案手機等證物。（記者劉婉君翻攝）

台南永康警方逮獲詐騙車手，查扣假證件、收據，及使用中國漫遊sim卡的犯案手機等證物。（記者劉婉君翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
理事長官司纏身 跆協「不要」也「罷」
2019/07/30 05:30

理事長官司纏身 跆協「不要」也「罷」
現任監事踢爆 跆協疑涉報假帳
2019/07/24 05:30

現任監事踢爆 跆協疑涉報假帳

再升級！PP石墨烯：你的心聲我們聽到了
跆拳國手魏辰洋 典當金牌借款失聯
2019/07/05 05:30

跆拳國手魏辰洋 典當金牌借款失聯
投資水產做幌子 前國手徐詩彥吸金19億被起訴
2017/09/18 11:55

投資水產做幌子 前國手徐詩彥吸金19億被起訴

謝京穎靠一招10天甩油6公斤！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播