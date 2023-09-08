北市大直工地旁民宅傾斜 議員控市府解套公文釀禍

2023/09/08 05:36

〔中央社〕台北市中山區大直街巷弄多棟大樓疑因周邊建案開挖傾斜，議員陳怡君今晨表示，市府都發局7月一紙「會勘標的無危害公共安全之虞」解套公文讓建商繼續施工，是罪魁禍首。

台北市警消昨晚8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂，警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線，並疏散25戶，無人受傷。目前住戶先疏散到實踐大學。

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台北市長蔣萬安昨晚約11時抵達現場，受訪時表示，初步了解，是附近工地新建工程開挖地下3層，還未做大底時，連續壁承受不住壓力崩塌，先灌水再灌漿讓壓力回撐。

民進黨台北市議員陳怡君今晨透過媒體群組出示公文，表示北市都發局今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

陳怡君說，在都發局「解套公文」發出後，建商以拿到免死金牌繼續施工，可不用理會住戶損鄰唉嚎。「台北市政府出這樣的公文，難道沒任何責任嗎？」罪魁禍首就是這張解套公文。

陳怡君表示，受災住戶從建商動工那天起，就忍受著每天膽戰心驚，不知道這顆不定時炸彈何時會爆，但住戶並非坐以待斃、沒有自救，而是各種陳情方式都施展出盡，最後仍成官商相護的犧牲品。

她說，如今造成如此慘烈後果，建商應負最大責任，將持續出面替住戶爭公道，要求建商無條件全額賠償、原地重建，恢復受災住戶家園，並追究公部門失職。（編輯：徐睿承）1120908

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