庇護工場送愛心 台南執行署：司法能做得事還很多

分署長張雍制（中粉色背心者）捐出「愛心基金」跟愛心物資，希望大家來買月餅。（行政執行署台南分署提供）

2023/09/08 06:17

〔記者王捷／台南報導〕看到富商、壞人逃稅被執行署的執行官抓到、查扣財產，總讓人覺得正義可能會遲到，但不會缺席，昨天上午行政執行署台南分署沒有去查誰的財產，而是把同事平常累積的「愛心基金」5千元，交給台南心智障礙關顧協會的庇護工場，同時替他們宣傳中秋節月餅，分署長張雍制希望告訴大家，司法機關能做得事還很多，也能很溫暖。

「愛心基金」不是台南分署的預算，而是執行官平常累積的捐款，通常在三節時，台南分署會到公益單位慰問，並提供捐款與物資，分署長有時候還會自掏腰包加碼，雖然只有一些，但都來自執行官的心意。當然，執行官常會看到惡意的逃稅者，想方設法要躲避強制執行，但也會看到連求救都不知如何求救的人。

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例如，台南一位外配，別說她不懂台灣政策，她連繁體字都看不懂，也不太會說話，當丈夫欠健保費、唯一棲身的房子差點被強制執行時，還好執行官發現她的狀況，在協助外配分期付欠稅後，同時也送出一筆「愛心基金」，幫她度過眼前難關。

昨天上午，分署長張雍制到庇護工場，並跟分署的同事一起參觀庇護工廠製作糕點的工作室，在社會上生存有困難的身心障礙者，在這裡重新建立信心，製作中秋節要販售的餅乾及蛋黃酥，張雍制希望能幫忙宣傳，因為這些收入能讓庇護工場繼續營運。

很多人都會覺得司法機關很難靠近，甚至一輩子都不要有機會靠近最好，但是張雍制說，司法機關能做得事情還很多，如果在工作中發現需要幫忙的人，也會轉介就業服務站、社會局、慈善團體等合適的福利機構，結合公私資源，讓社會更安定。

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