竹縣工務處再爆貪污疑雲 楊文科：尊重司法、盼毋枉毋縱

新竹縣長楊文科對於工務處長江良淵被控涉及貪污遭檢調帶走，強調相信江良淵的工作努力和操守，希望司法儘速還原真相毋枉毋縱。（記者黃美珠攝）

2023/09/07 20:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府工務處再次驚爆捲入貪污疑雲，工務處長江良淵被控涉貪遭檢調帶走漏夜偵訊中。新竹縣長楊文科說，他尊重司法調查，但也肯定江良淵工作努力、盡責及其操守，希望司法調查能儘速查清真相，毋枉毋縱。

由於這是楊文科2任縣長期間第2個被帶走的工務處長，楊文科說，當年被指涉入弊案的前任工務處長林鶴斯，從配合調查迄今一路走來，綜觀目前的狀況看起來是真的被冤枉的，目前就靜待司法還原真相。

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這次江良淵跟建管科承辦同仁被約談，到底涉及甚麼案子？楊文科說他完全不清楚，也沒有聽說說從江良淵住處被查獲可疑鉅款的消息。他再次強調自己尊重司法，但也請檢調務必儘速釐清真相，毋枉毋縱。

外傳江良淵疑似因「豐采520」建案引發的天坑事件，以致個人住處、辦公室以及工務處建管科今天都遭到搜索，至於江良淵在搜索前就已傳出準備申請退休，兩者是否有關？讓縣府內外都議論紛紛。

楊文科說，江良淵在縣府任職期間，從建管科長到工務處長的表現都很努力和負責，他並沒有接獲江良淵要退休的訊息，也沒有看到相關的申請，基於用人不疑，他個人到目前為止仍相信江良淵的操守，希望檢調能儘早釐清真相，還給當事人清白。

外傳新竹縣豐采520建案（左）引發的竹北天坑（圖中）讓檢調鎖定新竹縣政府工務處長江良淵涉嫌貪污，於今天展開搜索和調查。（資料照，記者黃美珠攝）

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