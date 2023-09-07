民宅種大麻「市價逾1.5億」！父從淘寶買種籽 拉高中兒一起種

楊父租下透天厝，闢建為大麻種植與加工工廠。（調查局台中調查處提供）

2023/09/07 13:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署指揮警調，本月3日搜索彰化縣和美鎮一處透天厝，發現該民宅內種植高達338株的大麻，堪稱是罕見的大型大麻工廠，更令人驚訝的是，涉嫌種植大麻的楊姓父親，竟然拉就讀高中的兒子一起入夥種植，楊男還宣稱大麻種子是透過「淘寶」向中國購入，他再上網學習種植技術，調查員共查獲大麻植株338株、乾燥大麻花成品2.7公斤，大瓦數高亮度燈具等種植設備，初估市價逾1億5000萬元。

年約45歲的楊男（原本職業是汽機車銷售業務員），因另案通緝，警方依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署，檢察官裁定發監執行，至於剛年滿18歲的兒子，因部分犯罪期間尚未成年，移送少年法庭審理。

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調查局台中市調查處指出，此案源於今年春天，有民眾檢舉說，彰化縣和美鎮鄉間某透天厝，常飄出異常濃厚的怪味道，類似九層塔或夜來香的特殊氣味，調查員現場勘查，懷疑是大麻種植或加工廠，組成專案小組，經監控掌握楊男有疑似大麻成品出貨的證據，經彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮，由調查局台中市調查處及彰化縣調查站，聯合警政署保安警察第三總隊等單位偵辦。

本月3日星期天，正當海葵颱風侵襲台灣之際，警調搜索楊男承租的透天厝，驚見屋內種滿大麻盆栽，共計338株，天花板則掛滿高瓦數的植物栽培燈，且已經採收部分乾燥加工，共計查扣上述植株與乾燥大麻花成品2.7公斤，以乾燥大麻花每公克約2000至3000元市價估計，這批大麻全部製程大麻花，重量超過70公斤，換算市價逾1億5000萬元。

調查顯示，楊男無農業相關背景，他宣稱從「淘寶」向中國買家購入種子，再透過國外網站學習大麻種植技術，承租該透天厝專門栽種大麻，並且還拉兒子入夥協助，準備販售大麻花牟利，目前已進入最後收成階段，卻被司法人員查獲，全案依毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

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調查局人員查扣338株大麻。（台中調查處提供）

部分大麻植株已達可採收階段。（台中調查處提供）

透天厝內種植的大麻，部分已採收乾燥加工中。（台中調查處提供）

透天厝內的幼苗栽培處，楊父宣稱是透過淘寶向中國購入種籽。（台中調查處提供）

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