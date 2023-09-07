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台南加強酒駕取締 今公布新增違規累犯30名

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

2023/09/07 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（7）日公布第31批酒（毒）駕累犯名單，新增30名累犯違規人，分布在13個區，再創單次公布新高紀錄，從去年3月底至今累計已公布345人，加強取締酒駕力道不手軟。

南市交通局表示，這次公布違規地點分別在中西區7名、安南區4名、北區3名、新化區1名、歸仁區3名、東區1名、安定區1名、永康區5名、山上區1名、官田區1、麻豆區1名、佳里區1名及關廟區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

南市今日公布第31批酒駕累犯名單相關資訊。（圖由南市交通局提供）

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