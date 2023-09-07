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駕駛「螃蟹走路」切換車道 被780萬保時捷911超跑撞上

紅色保時捷將變換車道的銀色現代車，撞得幾乎倒轉180度。（警方提供）

紅色保時捷將變換車道的銀色現代車，撞得幾乎倒轉180度。（警方提供）

2023/09/07 09:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（6日）發生一起無人傷亡的A3車禍，施姓男子駕駛現代廠牌的廂型車，在文心路時向左切換兩個車道，亦即俗稱的「螃蟹走路」，後方王姓男子駕駛新車價780萬元起的保時捷911 Carrera GTS，煞車不及一頭撞上，還將現代車撞得幾乎倒轉180度，雙方車損不嚴重，亦無人受傷，肇事責任仍待鑑定，警方初步研判，肇事主因是現代駕駛變換車道不當，另外，保時捷駕駛亦有未注意前方車況之責。

行車記錄器顯示，王姓男子（44歲）駕駛保時捷，行駛於西屯區文心路行駛於最內側車道，施姓男子（44歲）駕駛現代車，則是從最外側車道，連續切換兩車道，進入最內側車道，亦即俗稱的「螃蟹走路」，現代車切換到保時捷前方，保時捷王姓車主雖緊急煞車，但仍撞上現代車後方，將現代車撞得轉彎180度。車禍的行車記錄器畫面，也被上傳到臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」

中市警局六警分局交通分隊調查，王與施兩名駕駛都沒有酒駕，初判肇事主因，是現代車駕駛施男變換車道不當，保時捷駕駛王男未注意前方車況，全案無人傷亡，由車主駕駛自行商議民事理賠。

保時捷前方受損，但不嚴重。（警方提供攝）

保時捷前方受損，但不嚴重。（警方提供攝）

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