為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

去加油站廁所抽太多衛生紙 中油怒告竊盜不起訴

謝姓男子去中油加油站大便衛生紙拿太多，被中油提告竊盜罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

謝姓男子去中油加油站大便衛生紙拿太多，被中油提告竊盜罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/09/07 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕47歲謝姓男子肚子不舒服，去中油加油站大便，他連抽16張衛生紙帶進廁所，擦完屁股後把沒用完的衛生紙放在廁所裡，結果衛生紙掉到地上沒辦法再使用，徐姓站長報案怒告竊盜罪，但檢方認為謝男並未把衛生紙帶走，難以構成竊盜罪，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年6月15日中午1點多，謝姓男子行經鹽埕區某中油加油站時，肚子傳來陣陣不適，他趕緊到中油加油站借廁所，並在廁所外拿了16張中油提供的衛生紙；謝男如廁完離開後，員工整理廁所時發現，廁所內掉了滿地的衛生紙，不但衛生紙沒辦法再用，環境也相當髒亂，員工向徐姓加油站長報告後，站長立即報警並提告竊盜罪。

檢方偵辦時，謝男坦承有去中油上廁所，但辯稱自己因為肚子很不舒服，擔心「量太多」擦不乾淨，才會多押了幾張衛生紙帶進去廁所裡，大完便後，他發現自己沒有把衛生紙用完，於是把衛生紙留在廁所裡給下一個人用，不知道為何衛生紙會掉到地上無法再使用。

檢方勘驗中油廁所的監視器畫面，確認謝男走出廁所時，雙手空空並沒有拿衛生紙，而徐姓站長也出庭作證指出，他是因為謝男把衛生紙丟在地上造成髒亂才報案，事後謝男也出面道歉，他不願再追究；檢方認為，謝男使用完廁所後沒有把廁所保持乾淨固然有不當之處，但難以構成竊盜罪，因此偵結處分不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偷酒水辯稱忘付錢 巧遇巡邏警直接上銬法辦
2023/09/06 17:45

偷酒水辯稱忘付錢 巧遇巡邏警直接上銬法辦
萬里人跑基隆闖空門 連農場鐵窗、鐵門也不放過
2023/09/05 18:02

萬里人跑基隆闖空門 連農場鐵窗、鐵門也不放過

好基金無懼鷹派鴿派
阿兵哥偷超商200元食品 判拘役20天
2023/09/04 21:29

阿兵哥偷超商200元食品 判拘役20天
這也偷！ 婦把幼童推車放門口 男子偷走當載貨推車
2023/09/04 14:53

這也偷！ 婦把幼童推車放門口 男子偷走當載貨推車

櫻花旭 楊梅2字頭親民價
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播