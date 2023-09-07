去加油站廁所抽太多衛生紙 中油怒告竊盜不起訴

謝姓男子去中油加油站大便衛生紙拿太多，被中油提告竊盜罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/09/07 09:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕47歲謝姓男子肚子不舒服，去中油加油站大便，他連抽16張衛生紙帶進廁所，擦完屁股後把沒用完的衛生紙放在廁所裡，結果衛生紙掉到地上沒辦法再使用，徐姓站長報案怒告竊盜罪，但檢方認為謝男並未把衛生紙帶走，難以構成竊盜罪，偵結處分不起訴。

檢方指出，今年6月15日中午1點多，謝姓男子行經鹽埕區某中油加油站時，肚子傳來陣陣不適，他趕緊到中油加油站借廁所，並在廁所外拿了16張中油提供的衛生紙；謝男如廁完離開後，員工整理廁所時發現，廁所內掉了滿地的衛生紙，不但衛生紙沒辦法再用，環境也相當髒亂，員工向徐姓加油站長報告後，站長立即報警並提告竊盜罪。

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檢方偵辦時，謝男坦承有去中油上廁所，但辯稱自己因為肚子很不舒服，擔心「量太多」擦不乾淨，才會多押了幾張衛生紙帶進去廁所裡，大完便後，他發現自己沒有把衛生紙用完，於是把衛生紙留在廁所裡給下一個人用，不知道為何衛生紙會掉到地上無法再使用。

檢方勘驗中油廁所的監視器畫面，確認謝男走出廁所時，雙手空空並沒有拿衛生紙，而徐姓站長也出庭作證指出，他是因為謝男把衛生紙丟在地上造成髒亂才報案，事後謝男也出面道歉，他不願再追究；檢方認為，謝男使用完廁所後沒有把廁所保持乾淨固然有不當之處，但難以構成竊盜罪，因此偵結處分不起訴。

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