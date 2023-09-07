國道4車連撞火燒車司機命危 搶救後恢復心跳

國3彰化段昨晚發生4車連撞的火燒車，小貨車火勢猛烈，最終燒成廢鐵。 （國道七隊提供）

2023/09/07 09:32

〔記者湯世名／彰化報導〕昨晚國道3號彰化路段發生一起4車連撞的火燒車事故，其中1輛小貨車燒成廢鐵，林姓司機被壓在汽車車底傷勢嚴重，消防員在撲滅火勢後將林男救出惟現場呈現OHCA〈無呼吸心跳〉，經送彰基搶救恢復生命跡象，院方指林男雙下肢有2到3度燒傷，燒傷面積約20%，頭部撕裂傷，目前昏迷指數3，仍持續觀察治療。

國道七隊昨晚7點58分許接獲民眾報案於國道3號南向197.7公里彰化路段，有1輛小貨車起火燃燒，立即派遣巡邏車、緩撞車、刑事組人員前往處理，並通知彰化縣消防局消防車與救護車前往現場。率先趕抵的國道員警發現火勢猛烈，以巡邏車上的滅火器滅火仍無法撲滅火勢，後由消防人員撲滅。現場總共4輛車，小貨車疑似故障有火花停於外側車道，林姓駕駛及乘客下車搬運貨物時，遭後方3輛汽車推撞及追撞，造成小貨車起火，林男則被壓在1輛汽車底盤。

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消防局則派出20名人員現場搶救，將小貨車火勢撲滅後，把壓在汽車底下的林男救出，評估為OHCA，給予適當處置後送往彰基急救。該起事故於晚間8點53分全部排除，恢復正常通行。

彰基今天指出，林姓男子昨晚8點40多分送到醫院呈現OHCA，經過急救恢復心跳，生命跡象穩定，持續於加護病房插管觀察治療中；林男送到醫院時他們發現其雙下肢有2到3度的燒傷，燒傷面積約20%，頭部撕裂傷，目前昏迷指數3，仍持續觀察治療。

國道七隊指出，林姓男子雖然現場呈現OHCA〈無呼吸心跳〉，但送醫搶救後恢復生命跡象，並呼籲民眾平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，切勿停留在車道上。

國3彰化段昨晚發生4車連撞的火燒車，火勢猛烈。（國道七隊提供）

國3彰化段昨晚發生4車連撞的火燒車，小貨車火勢猛烈，濃煙竄天。（消防局提供）

國道4車連撞火燒車司機原一度OHCA，經送醫搶救恢復生命跡象。（彰基提供）

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