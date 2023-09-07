控丈夫性交易還傳訊稱「吃藍色善存」 妻求償百萬結果曝

太太指控丈夫性交易、傳訊暗示自己剛吃威而剛，求償100萬元；北院認為沒有證據證明丈夫出軌，判太太敗訴。（情境照）

2023/09/07 09:04

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名女子指控丈夫時常性交易，還上交友軟體與4名女子交往、刷禮物贈送，並以「藍色善存」影射「威而剛」，自稱有服用，決定對丈夫求償100萬元。台北地院認為沒有證據證明丈夫出軌，判這名人妻敗訴；全案已上訴。

這名太太告訴法院，丈夫婚後常常跟朋友一起去情色按摩店性交易，還上單身戀愛交友軟體與至少4名女子交往，並刷禮物送給對方，甚至主動報備行蹤，並傳甜蜜訊息如「好可愛」、「好想親一口」、「愛你」。

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太太也發現，丈夫會用「藍色善存」影射威而剛，對其他女性稱自己剛剛服用；決定對丈夫求償100萬元。

丈夫喊冤解釋，自己單純上聊天軟體交友、聊天，會刷禮物也就像打賞、給予支持而已，何況從未與任何網友見面，否認侵害配偶權。

至於太太提出對話紀錄指丈夫傳訊息稱「這維他命是藍色的我也是醉了」，丈夫說拍的是維他命，因為對藍色外表感到新奇有趣，無關外遇，拒絕賠償。

北院根據對話紀錄等證據，認定丈夫有上交友軟體與4名女子交談，也經常刷禮物贈送，但對話內容類似戲謔玩笑、並非戀愛關係，另無明確證據可認丈夫曾性交易，判太太敗訴。

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