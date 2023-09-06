北市私立再興小學董座涉挪用公款4千萬 檢調12路搜索約談9人

調查局台北市調查處獲報，台北市私立再興小學張姓董事長，被檢舉挪用公款，將學生家長繳交給學校的4千多萬元費用，挪為私用；今依涉嫌公益侵占、洗錢防制法等罪，兵分12路搜索及約談張男、楊姓校長、總務及出納等學校主管等9人。（擷自學校網站）

2023/09/06 16:49

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，台北市私立再興小學張姓董事長，被檢舉挪用公款，將學生家長繳交給學校的4千多萬元費用，挪為私用；今依涉嫌公益侵占、洗錢防制法等罪，兵分12路搜索及約談張男、楊姓校長、總務及出納等學校主管等9人，稍晚將移送台北地檢署複訊。

北市調查處獲報，2013年至今年間，張男涉嫌挪用學生家長繳交給學校的雙語教學等費用，將相關款項存入人頭帳戶之內，金額達數千萬元，涉及洗錢等罪。

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位於北市文山區興隆路的私立再興中小學，為北市老牌名校，該校有幼兒園、小學、中學及高中部，由知名教育家朱秀榮於1949年創立，政商界有不少名人是該校的校友，包括前海基會董事長辜振甫的兒女，台泥前董事長辜成允、現任台泥董事長的女婿張安平等人，前總統嚴家淦、馬英九的女兒，以及親民黨主席宋楚瑜的子女，也都是「再興人」。

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