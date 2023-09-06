搶太妍門票僅須4秒！警破獲首宗AI搶票黃牛 逮30歲台大畢業工程師

周嫌被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/06 16:00

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局偵九大隊第二隊在文創產業發展法上路後，破獲首宗AI搶票黃牛案，發現嫌犯30歲周姓男子為台大資訊工程研究所高材生，自己撰寫搶票的AI程式，接訂單搶熱門演唱會門票牟利，已長達5年之久，修法後仍持續搶票，以「太妍演唱會」最夯。落網後，周嫌則表達知道有修法，但認為只是代購，自己並無不法。

警方調查，周嫌目前於科技業擔任工程師，雖年薪高達160萬至180萬，但因雙親長期臥病，必須負擔龐大的醫療費用，5年前便撰寫搶票的AI程式，幫人搶購熱門演唱費門票，依熱門程度每張加價1000元至3000元的代購費牟利，至今累積達1000多名客戶。

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今年6月2日文創產業發展法上路後，周嫌持續接受訂單，經清查6月至8月營業額高達200多萬元，獲利27萬多元，當中七成的訂單為太妍演唱會，每張代購費3000元，每月最多搶票90張。

警方說，正常訂票系統為避免有人以機器人等不當手段搶票，必須經過5個流程，包括登錄官方售票系統、選擇場次座位、回答售票系統官方問題（確認是否為粉絲）、輸入圖形驗證碼、完成付款取得門票或序號，每個人要完成這些流程，必須花費3至5分鐘。

周嫌撰寫的AI自動化搶票程式，利用從網路搜尋的官方問題答案，突破回答售票系統官方問題的關卡，另以深度學習CNN演算法的卷積神經網絡（也就是AI人工智慧），解決圖形驗證碼。只要有客戶下訂單，周嫌於AI自動化搶票程式內輸入開賣日期、座位區域與張數，該程式會於開賣時間自動啟動，完成5個流程，僅需4秒鐘。

為徵求客戶，周嫌成立「輕鬆購工作室 台灣演唱會門票代購代搶」官方網站，並於臉書、IG登廣告，並強調以擁有各式VPN伺服器降低網路延遲，並擁有1G光纖骨幹網路，可達成任務，吸引民眾下訂，繳付代購費。周嫌成功訂票後，則將取得門票或者取票序號交付給訂戶。

警方提醒，周嫌搶票行為，涉及文化創意產業發展法第10-1 條，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處三年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。

警方查扣電腦、手機、存摺、多種搶票程式等證物。（記者邱俊福攝）

電腦搶票系統。（記者邱俊福翻攝）

AI搶票黃牛犯案流程。（刑事局提供）

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