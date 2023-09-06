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昨恢復上課但校車途中起火 桃市巴崚國小：疑電瓶問題

復興區巴崚國小校車在巴陵桃116線突然冒火，司機緊急用滅火器撲滅火勢，學生、隨車人員及時逃生虛驚。（記者李容萍翻攝）

復興區巴崚國小校車在巴陵桃116線突然冒火，司機緊急用滅火器撲滅火勢，學生、隨車人員及時逃生虛驚。（記者李容萍翻攝）

2023/09/06 13:59

〔記者李容萍／桃園報導〕海葵颱風過境，桃園市復興區後山海拔最高的巴崚國小4日緊急停課一天，5日恢復上課，卻發生火燒車事件。該校校車下課載送學生返家途中，行經巴陵桃116線4.5公里，突然冒煙起火，簡姓司機緊急停車使用滅火器滅火，並疏散車上學生、隨車人員2人及時逃生，所幸無人受傷虛驚一場。校方今天上午表示，校車當時載送學生返家，疑因電瓶起火，司機緊急應變處理得宜，已依規定通報校安釐清責任。

巴崚國小校長林誠義表示，該輛校車開學前才完成保養及安全檢查，簡姓司機發現儀表板冒煙起火，緊急處理疏散學生和隨車人員，校方通報已校安處理，將該校車拖吊送修，後續進一步釐清事故責任，今天調派另一輛校車接送學生正常上、下課。至於該冒火校車，已通報校安處理也拖吊送修，後續將進一步釐清事故責任。

林誠義說，巴峻國小位處後山，學生上下學路途遙遠每天都有校車載送學生上下課，昨日由簡姓司機開車，車上共有隨行人員1名、學生共20人，路線沿桃116線中巴陵至下巴陵載送學生返家。意外發生當下，僅有1名6年級學生及隨車人員，司機發現電瓶冒煙起火、儀表板燒黑，所幸疏散車上人員並趕快滅火，沒釀成更大危害。

復興區巴崚國小校車在巴陵桃116線突然冒火，司機緊急用滅火器撲滅火勢，學生、隨車人員及時逃生虛驚。（記者李容萍翻攝）

復興區巴崚國小校車在巴陵桃116線突然冒火，司機緊急用滅火器撲滅火勢，學生、隨車人員及時逃生虛驚。（記者李容萍翻攝）

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