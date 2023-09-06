他持刀殺害胞姊辯稱「姊弟情深」 法官不採信

周男（左二）辯稱姊弟情深，他沒有殺人之意，二審不採信，維持15年徒刑。（資料照）

2023/09/06 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市周姓男子與同住的周姓胞姊長期不和，2021年底又起口角，周男竟持刀刺殺胞姊，周女的陳姓男友騎機車載周女就醫途中，擔心自己毒品通緝犯身分曝光被逮，竟將周女丟包於路旁致死，台中地方法院一審依殺人罪判處周男15年徒刑，他上訴二審並宣稱「姊弟情深」，他沒有殺人犯意，高等法院台中分院卻認為，兩人案發前已有恩怨，周男行兇時語出「給妳死」，行兇後逃逸，顯示主觀上有殺人犯意，駁回上訴，維持15年原判決，可上訴。

判決書指出，案發時43歲的周男，與45歲周姓胞姊、胞姊的44歲陳姓男友等3人，同住於大肚區，姊弟之前曾因機車修理費，以及胞姊周女對胞弟周男提出家庭暴力告訴，且申請保護令等事情起衝突，2021年12月31日，姊弟又爭執，周男從廚房拿菜刀攻擊姊姊，刺穿姊姊周女胸腔，導致大量出血、肺塌陷，陳男趕緊用機車載去醫院。

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陳男行經大肚區營埔一街時，見周女重傷無法支撐，整個人癱軟跌落路旁，他先停車幫周女CPR，卻擔心自己是毒品罪通緝犯，會被警方查緝，竟把周女丟在路旁，自己騎車離去，民眾發現報警通知救護車，但已經無法挽回周女生命（陳男遺棄罪另案審理）。

台中地方法院一審時，周男辯稱只是想嚇嚇胞姊，但姊姊手一撥「刀子就不小心刺到她胸口」，他並無殺人犯意，一審不採信辯詞，依殺人罪判刑15年，周男上訴二審，仍辯稱沒有殺人犯意。

周男宣稱，他拿菜刀是要嚇唬姊姊，只是要割姊姊的左手，但姊姊的左手由下往上撥，刀子才會刺入她的左胸，「我沒有殺人的故意」，辯護人則說，姊弟無深仇大恨，不需要置胞姊死地，姊弟情深，周男不致於有殺人的犯意。

台中高分院二審認為，雙方案發之前，曾因機車修理費，以及保護令等事而衝突，周男行兇時，刀子刺入胞姊胸腔內，又持菜刀進入房間，欲再以菜刀砍殺胞姊，口中又說要殺胞姊等語，顯示殺意之堅，且沒有在第一時間呼叫救護車，而是騎機車離開現場，顯示他有殺人之意，駁回上訴，可再上訴三審。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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