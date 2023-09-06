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文創產業發展法修法後首例！ 黃牛用程式搶票 繳回27萬犯罪所得

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2023/09/06 10:24

〔記者王定傳／新北報導〕周姓男子在社群軟體臉書成立搶票工作室，以程式搶票再加價轉售牟利，新北地檢署今年8月指揮警方發動搜索，查扣電腦、手機、存摺及多種搶票程式，周男在偵查時已繳交全數犯罪所得27萬餘元，訊後請回，這是文化創意產業發展法修法後，首次查獲黃牛用程式搶票，依法可處3年以下徒刑。

檢警調查，周男自2014年起，在臉書成立搶票工作室，以VPN與高速網路因應各購票平台搭配搶票程式為賣點，吸引眾多循正常管道無法買到票的民眾，委託他代搶演唱會等門票，每張票代購費約數千元不等價格，從文化創意產業發展法在今年6月生效以來，自8月24日，不到3個月，他已獲利27萬9000元。

檢察官吳秉林今年8月24日，指揮刑事局、新北市刑大，搜索周男位於新北市板橋區、中和區的住居所等地，查扣電腦2部、手機1支、存摺1本及多種搶票程式等物，並拘提周男到案說明。

檢方表示，這是文化創意產業發展法在今年6月2日修法生效、增訂「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」罪後，首次查獲有被告利用程式犯案；周男在偵查時已繳回全部犯罪所得，訊後請回。

新北檢表示，為打擊困擾藝文產業及消費者的黃牛票問題，法務部、文化部共同推動增訂文化創意產業發展法第10條之1刑事處罰的立法，目的在遏止不正購票加價轉售牟利之行為，本件為新法生效後首例案件；檢方並呼籲不肖業者切勿以不正方式搶票謀取私利，以保障民眾平等參與藝文活動及平等近用文化的權利。

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