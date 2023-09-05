颱風天愛犬走失女童爆哭 警調監視器3小時找到了

台中太平一名小女孩因愛犬走失傷心爆哭，宏龍派出所員警獲報前後調閱3小時的監視器，順利將狗狗送回小女孩身邊。（記者陳建志翻攝）

2023/09/05 21:15

〔記者陳建志／台中報導〕海葵颱風昨天侵襲台灣，台中一名林姓婦人昨天下午帶著孫女到太平區光興路一家賣場買東西，孫女並帶著愛犬「球球」同行，沒想到一時沒注意狗狗卻走失，小女孩發現後嚎啕大哭，阿嬤只好帶著她到派出所求助，員警得知協助調閱附近監視器，花了3個小時，終於發現一名女車主將狗抱走，聯繫後才知道，好心的女車主擔心狗狗在路上危險，將牠暫時安置在寵物旅館，小女孩看到愛犬順利回到身邊破涕為笑，感謝員警熱心協助。

太平警分局宏龍派出所警員葉果豐昨天下午2點多擔服備勤勤務時，林姓婦人忽然帶著小孫女到派出所求助，當時小女孩淚眼汪汪，員警耐心詢問後才知道，原來是昨天下午放颱風假，祖孫倆趁著空檔到到附近大賣場購買蔬果及零食。

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小女孩還抱著愛犬「球球」一同前往，沒想到在賣場內一個不注意狗狗竟走丟了，小女孩發現後非常自責，也擔心狗狗的安危，心急如焚下一邊找狗一邊哭泣，因遲未找到狗狗，阿嬤只好帶著孫女到派出所向警察先生求助。

警員葉果豐一邊安撫小妹妹的情緒，一邊調閱附近的監視器，前後經3個小時的過濾比對，終於發現狗狗被一名開著自小客車的女子拾獲，經調閱車籍資料後聯繫到女駕駛，才發現該名女駕駛也是愛狗人士，當時看到狗狗沒牽繩在路上遊蕩，擔心牠的安危，先將牠帶到動物醫院掃晶片沒找到主人，只好載到附近寵物旅館暫時安置。

經過員警連繫後，「球球」被送到派出所，女童看到愛犬又回到身邊破涕為笑，祖孫兩人都感謝員警積極、耐心的協助。

太平分局提醒愛狗民眾，記得將愛犬辦理寵物登記與植入晶片，並可善加利用下載寵物APP，幫忙自家愛犬登入晶片資訊，若不幸走失時，失主便可利用APP定位愛犬的位置，以利能盡速找回。

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