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機車逢甲夜市「立中柱」狂催油門 他不滿挑釁亮槍⋯⋯通通進警局

警方逮捕偷單車的鄭男。（民眾提供）

警方逮捕偷單車的鄭男。（民眾提供）

2023/09/05 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕鄭姓男子2日晚間無端在台中逢甲夜市，當街停機車並「立起中柱」狂催油門，被擋道的陳姓自小客駕駛不滿，亮出玩具長槍理論，鄭男趁機偷單車逃離隨後被逮捕，警方將這兩人分依《刑法》竊盜及《社會秩序維護法》移送法辦。

有民眾在網路PO出大批警力出現在逢甲夜市，瞬間引起民眾騷動，根據PO影片顯示，本月2日晚間逢甲夜市街頭突然警車鳴笛聲大響，隨即出現大批警力集結，「逛個逢甲這麼精彩，有人知道發生什麼事嗎？」隨即引發網友熱議，轄區第六分局今天表示，當晚十時許，該分局西屯所接獲報案，逢甲路上有民眾亂催油門引發糾紛，引起逛夜市群眾騷動。

員警到場查知，37歲鄭姓男子不明原因將機車立中柱停在道路上狂催油門，此舉導致被擋道的自小客駕駛陳姓男子（26歲）不滿，認為對方有意挑釁，因此從車上拿出玩具長槍向鄭男理論，而鄭男趁隙逃離現場並在附近竊取一部腳踏車，遭車主發現報案後逃往夜市內。

警方依被害人所描述特徵搜尋，隨後在文華路上一間手搖飲店前查獲鄭嫌，依竊盜罪現行犯移送偵辦；另陳男所查扣空氣長槍初步檢驗雖無殺傷力，仍依違反社維法第63條函送偵辦；六分局表示，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法。

警方查扣的玩具長槍。（民眾提供）

警方查扣的玩具長槍。（民眾提供）

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