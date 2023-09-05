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酒駕撞斷電桿造成100多戶停電3小時 酒測值竟高達1.23

李姓男子宿醉駕車，昨途經新北市萬里區加投路，不勝酒力，失控撞斷電桿，致引擎室嚴重毀損。警方訊後，將李男依違反公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

李姓男子宿醉駕車，昨途經新北市萬里區加投路，不勝酒力，失控撞斷電桿，致引擎室嚴重毀損。警方訊後，將李男依違反公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/05 11:34

〔記者林嘉東／新北報導〕酒駕肇事代價太大！李姓男子宿醉駕車，昨途經新北市萬里區加投路，不勝酒力，失控撞斷電桿，造成周邊100多戶住戶停電3小時；事故後，李被測到的酒測值竟高達每公升1.23毫克，警方一查，李男從桃園一路酒駕至萬里。警訊後，除將李男依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦外，另依今年7月最新通過的道路交通管理處罰條例吊扣他的牌照2年，駕照另由監理站裁罰最高吊扣2年。

新北市金山警分局大鵬派出所昨天中午獲報，轄內萬里區加投路發生1輛休旅車自撞電桿事故，巡邏警員趕抵發現，水泥材質電桿整個被撞斷，還好被上方多條高壓電網拉住才未倒下，否則後果不堪設想，但仍造成附近100多戶用戶停電。

台電人員趕抵後，於下午3時許緊急斷電，把被撞斷電桿拆下後，更換新的電桿，直至晚間6時許才恢復供電。

事故後，警方查出休旅車駕駛為56歲李姓維修工人，李男前晚作客桃園友人家中；席間，有感好友盛情款待，多喝了幾杯酒，且允諾返回金山老家後，會寄上正盛產的地瓜作為回報。

未料，李男昨天一早起來，明知自己酒精未退，仍勉力駕車從桃園開回新北金山老家，途經萬里區加投路時，不勝酒力，才會失控自撞電桿，測得酒測值才會高達每公升1.23毫克。

警訊後，將李男依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，另依今年7月最新通過的道路交通管理處罰條例第35條吊扣他的牌照2年，駕照另由監理站裁罰最高吊扣2年。

分局長蔣叔君強調，每個人的體質不同，代謝酒精程度也不一，一般酒精要完全代謝約需24小時，李男酒駕撞斷電桿，除須面臨肇事刑事責任，車子被扣、吊扣牌照2年，還要賠償電線桿損壞費用，酒駕損失慘重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李姓男子宿醉駕車，昨途經新北市萬里區加投路，不勝酒力，失控撞斷電桿，造成周邊100多戶住戶停電3小時。警方訊後，將李男依違反公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

李姓男子宿醉駕車，昨途經新北市萬里區加投路，不勝酒力，失控撞斷電桿，造成周邊100多戶住戶停電3小時。警方訊後，將李男依違反公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

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