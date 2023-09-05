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高雄鼓山輪渡站男酒後情緒失控突傳落海身亡

男子酒後手機沒電向遊客借充電，拔除時情緒失控跑進魚市場突傳落海身亡。（民眾提供）

男子酒後手機沒電向遊客借充電，拔除時情緒失控跑進魚市場突傳落海身亡。（民眾提供）

2023/09/05 07:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕離奇落海！1名20多歲男子昨天（4日）深夜11時多在高雄市鼓山輪渡站旁喝酒，見手機沒電，開口向遊客借車內充電孔，數分鐘後，遊客欲離開，把手機還給男子，該男子突然情緒失控，頭撞車窗，再嘶吼衝進隔壁魚市場，接著竟落海；警消獲報趕往搜救，今天凌晨0時20分找到他，已是冰冷屍體。

鼓山警分局今天清晨查出男子身分，並聯繫男子的父親前來，家屬對於全案並無意見，警方也通知該車遊客返回協助調查，全案報請檢察官相驗釐清男子死亡原因。

新濱派出所深夜獲報鼓山輪渡站前知名冰店外有糾紛，立即派遣線上警組到場，員警到場時遊客已駕車離去，據目擊民眾指稱男子情緒失控後往港邊跑去，然後就消失了疑似跳海，警消出動救生艇及潛水人員搜救，凌晨0時20分尋獲溺者，將其救上岸已OHCA，急救送醫仍無力回天。

據調查，該名男子原在輪渡站旁喝酒，因手機沒電向遊客借用車內充電，數分鐘後，遊客認為已有足夠電力可聯繫親友，即拔除充電線，男子哀求未果後情緒失控，以頭部連續撞擊遊客車窗，車上3男2女受到驚嚇下車察看，其中一名女子安撫男子情緒未果，男子吼叫後衝進鼓山魚市場內。

警方獲報趕到現場，員警趨前找尋，聽見有物體落海聲音，但不確定詳細位置，立即通知消防、海巡及港警到場協尋，一番搜救後，在水裡找到落海男子，送醫後仍宣告不治。

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男子酒後手機沒電向遊客借充電，拔除時情緒失控跑進魚市場突傳落海身亡。（民眾提供）

男子酒後手機沒電向遊客借充電，拔除時情緒失控跑進魚市場突傳落海身亡。（民眾提供）

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