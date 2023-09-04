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台北地院院長黃國忠將異動 調派懲戒法院法官

北院院長黃國忠將異動，司法院將調派黃擔任懲戒法院法官，接任9月4日退休的呂丹玉法官的遺缺。（記者楊國文攝）

北院院長黃國忠將異動，司法院將調派黃擔任懲戒法院法官，接任9月4日退休的呂丹玉法官的遺缺。（記者楊國文攝）

2023/09/04 22:15

〔記者楊國文／台北報導〕有「天下第一法院」稱號的台北地院院長黃國忠將有人事異動，司法院人事審議委員會已排定本月12日將審議黃國忠的人事案，如無意外，擔任一審龍頭法院的北院院長長達5年7個月的黃將去職，轉任懲戒法院法官；多位法界和北院人員認為黃的建樹不少，對黃可能的新職略感訝異。

法界盛傳，接任黃國忠的人選，以曾任桃園地院院長的最高法院民事庭法官邱瑞祥、現任桃園地院長李國增等人呼聲較高，不過，也不排除另有黑馬脫穎而出。

據指出，黃國忠因為將屆滿院長6年的任期，被安排接任今（4）日退休的懲戒法院法官呂丹玉留下的職缺。

黃國忠是司法官訓練所（現改制為司法院學院）第24期結業，東吳大學法律系畢業。黃在2018年1月擔任北院院長之前，曾任最高法院法官兼書記官長、司法院司法行政廳廳長、人事處長等要職，多位法界人士認為黃的行政能力強，在推動北院遷建案、積極提升法官裁判品質等方面，都有不錯的施政成績。

法界原本視黃國忠為接任高等法院或高分院院長的人選，但黃久任北院院長後，一再與二審法院院長失之交臂，傳出其職務即將異動，結果就被列入司法院人事審議委員會（人審會）12日開會討論的異動名單內，且擬定調派擔任懲戒法院法官一職，令人大感意外。

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