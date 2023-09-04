9/4 威力彩、 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（9月4日）威力彩、 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/09/04 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月4日）開獎的第112000211期今彩539、第112000071期威力彩、第112000211期雙贏彩均摃龜。

第112000071期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、12、24、27、30」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注中獎，每注可得15萬元；肆獎65注中獎，每注可得2萬元；伍獎398注中獎，每注可得4000元；陸獎2633注中獎，每注可得800元；柒獎5218注中獎，每注可得400元；捌獎2萬8981注中獎，每注可得200元；玖獎3萬5430注中獎，每注可得100元；普獎6萬5255注中獎，每注可得100元。

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第112000071期38樂合彩中獎號碼為「01、03、12、24、27、30」，五合摃龜；四合13注中獎，每注可得6萬7500元；三合58注中獎，每注可得5750元；二合1274注中獎，每注可得750元。

第112000211期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、08、11、14、16、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得10萬元；參獎96注中獎，每注可得500元；肆獎1079注中獎，每注可得100元。

第112000211期今彩539中獎號碼為「06、17、18、20、37」，頭獎摃龜；貳獎177注中獎，每注可得2萬元；參獎6524注中獎，每注可得300元；肆獎7萬815注中獎，每注可得50元。

第112000211期39樂合彩中獎號碼為「06、17、18、20、37」，四合9注中獎，可得21萬2500元；三合287注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2149注中獎，每注可得1125元。

第112000211期3星彩中獎號碼為「870」，正彩15注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000211期4星彩中獎號碼為「7986」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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