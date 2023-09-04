為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

9/4 威力彩、 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（9月4日）威力彩、 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（9月4日）威力彩、 雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/09/04 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月4日）開獎的第112000211期今彩539、第112000071期威力彩、第112000211期雙贏彩均摃龜。

第112000071期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、12、24、27、30」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注中獎，每注可得15萬元；肆獎65注中獎，每注可得2萬元；伍獎398注中獎，每注可得4000元；陸獎2633注中獎，每注可得800元；柒獎5218注中獎，每注可得400元；捌獎2萬8981注中獎，每注可得200元；玖獎3萬5430注中獎，每注可得100元；普獎6萬5255注中獎，每注可得100元。

第112000071期38樂合彩中獎號碼為「01、03、12、24、27、30」，五合摃龜；四合13注中獎，每注可得6萬7500元；三合58注中獎，每注可得5750元；二合1274注中獎，每注可得750元。

第112000211期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、08、11、14、16、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得10萬元；參獎96注中獎，每注可得500元；肆獎1079注中獎，每注可得100元。

第112000211期今彩539中獎號碼為「06、17、18、20、37」，頭獎摃龜；貳獎177注中獎，每注可得2萬元；參獎6524注中獎，每注可得300元；肆獎7萬815注中獎，每注可得50元。

第112000211期39樂合彩中獎號碼為「06、17、18、20、37」，四合9注中獎，可得21萬2500元；三合287注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2149注中獎，每注可得1125元。

第112000211期3星彩中獎號碼為「870」，正彩15注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000211期4星彩中獎號碼為「7986」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
集資買樂透中8.1億 澳洲小鎮一口氣誕生「10位百萬富翁」
2023/09/02 19:44

集資買樂透中8.1億 澳洲小鎮一口氣誕生「10位百萬富翁」
貓的報恩！救出小貓咪後買彩券 他抱走逾兩千萬大獎
2023/08/26 11:29

貓的報恩！救出小貓咪後買彩券 他抱走逾兩千萬大獎

扎根誠實 永慶房屋誠實徵文比賽開跑
哇！她睡醒帳戶突然多出6千萬 再次檢查真的中獎了
2023/08/24 14:48

哇！她睡醒帳戶突然多出6千萬 再次檢查真的中獎了
穿涼鞋踩到牠嚇壞了！ 友笑稱：茶斑蛇咬到頂多腫得像痛風
2023/08/18 12:02

穿涼鞋踩到牠嚇壞了！ 友笑稱：茶斑蛇咬到頂多腫得像痛風

(有片)搶救血管大作戰！名醫曝關鍵心法
真是「幸運兒」！ 他用小孩選的號碼買彩券 爽中逾3000萬元
2023/08/13 10:07

真是「幸運兒」！ 他用小孩選的號碼買彩券 爽中逾3000萬元
騙走頭獎彩券試圖盜領1.6億元 西班牙兄弟面臨6年刑期
2023/08/12 12:38

騙走頭獎彩券試圖盜領1.6億元 西班牙兄弟面臨6年刑期
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播