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網購安全帽3個月 女兒使用險被判罪

李女使用其父網購安全帽吃上竊盜罪官司，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）

李女使用其父網購安全帽吃上竊盜罪官司，被橋頭地院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2023/09/04 20:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓女子附有藍芽耳機的安全帽，遺失3個月後，被其友人發現報警，李姓女子被檢方依竊盜罪起訴，橋頭地院調查，安全帽等物為李父以3千元網購給女兒使用，不知道是贓物，判決她無罪。

據了解，2021年10月20日，告訴人陳女在「熊安全騎士生活館」購買安全帽後，於12月26日下午，把機車放置高雄市大樹區義大停車場，將該帽與藍芽耳機，一同放在機車上被人偷走。

2022年4月5日，陳女的友人在該停車場，發現該安全帽等物，放在李女的機車上，陳女接獲通知，向仁武分局報案，辦案人員傳喚李女到案說明後，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵查起訴。

李女指稱，安全帽是其父在網路上購買的，後因尺寸太小，才拿給她使用，後來她去義大美食街打工，並在2022年4月陳女發現前幾天，才開始使用安全帽，否認犯行。

李父則說，2021年10月底或11月初，以3500元網購，有附藍芽耳機，2至3週後在全家超商文川店取貨，但因太小有跟賣家反應，對方都沒有回應，所以刪除聊天紀錄，取貨付款證明也丟棄，但有把安全帽上的貼紙撕掉，不知道為什麼還有編號貼紙與該生活館的貼紙。

承辦法官調查，李姓父女對於購買安全帽來龍去脈等過程，前後證詞一致外，案發當天李女在小港就讀大學，與失竊地點沒有地緣關係，況且安全帽遺失後3個月出現，不排除李父買到贓物，認定罪證不足，仍可上訴。

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