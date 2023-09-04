夜遊瞧不順眼打群架 警對空開槍壓制送辦11人

3日凌晨，台南安平區靠海一帶傳出有打群架狀況。（圖：警方提供）

2023/09/04 16:25

〔記者王俊忠／台南報導〕9月3日凌晨2點許，台南市警局第四分局勤務中心接獲民眾報案指在安平區安港路與世平一路口發生打群架糾紛，員警到場雖未發現打架狀況，但在周邊巡邏搜尋時，於城平路、世平一街發現有一群年輕人騎機車未戴安全帽，且手持棍棒揮舞，警車尾隨蒐證欲攔查時，這群年輕人拒不停車，員警對空開1槍示警，先控制2車4人，同日持續追緝其他7人到案，依涉嫌相關法律送辦。

當時，四分局警車行駛到州平二街與同平路108巷要攔查相關人時，又發生好奇的兩名男子共乘機車跟隨警車圍觀且車速過快，從後方追撞警車受傷狀況，警車後車窗都遭撞破，兩受傷男子被送醫治療。

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警方下車盤查時，這群年輕人拒不停車接受盤查，仍持棍棒揮舞並欲騎車逃離現場，員警為控制現場騷亂、依警械使用條例第4條對空開1槍示警，並在控制現場後帶回2車4人調查，接著於同日追緝其他涉案7人到案說明。

據了解，這11人分屬兩方，他們是前往安平觀夕平台夜遊時，疑是在路上互看不順眼、嗆聲，發生糾紛打架。警方訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將11人移送台南地檢署偵辦，並持續追查其他幾位未到案的涉案對象。

四分局長王子雄強調，絕不容許街頭鬥毆或挑戰公權力等情事發生，也籲請青年朋友審慎交友，時值血氣方剛，遇有糾紛應理性處理，切勿呼朋引伴誤蹈法網，以免惹禍上身。

兩名共乘機車的男子好奇看熱鬧、尾隨警車追撞警車後方，後車窗玻璃都遭撞破。（圖：警方提供）

員警對空開槍示警、壓制逮到2車4名涉案青少年。（圖：警方提供）

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