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不畏海葵！中市戰警24小時線上查10件毒品 其中3人同車抽毒菸

台中市警局保安大隊延續並展現悍警的優良傳統。（警方提供）

台中市警局保安大隊延續並展現悍警的優良傳統。（警方提供）

2023/09/04 15:39

〔記者許國楨／台中報導〕中央氣象局前天發布海葵颱風進逼台灣，但台中市警局保安警察大隊仍堅守崗位，從前天至昨天上午的24小時，光線上巡邏就查獲10起毒品案，其中也包括蛇鼠一窩3人車內吸毒，優秀表現讓大隊長沈能成也引以為榮說，維護社會治安決心及行動一定風雨無阻，心存僥倖的歹徒，切勿以身試法。

台中市警局保安大隊線上立破績效傑出，歷任治軍嚴謹的大隊長也功不可沒，近年已有多位大隊長榮升分局長，此次面對海葵颱風來襲，該大隊3個外勤中隊幹部及員警，從前（2）日上午9時至昨（3）日上午9時為此，短短24小時內因落實線上巡邏勤務，共查獲10起毒品案，其中還包括一名通緝犯，延續並展現悍警的優良傳統。

其中第二中隊副中隊長林照國、小隊長王政哲、警員謝文常等3員，2日下午巡經西屯區中平北路與經貿11街口時，發現一輛自小客路口紅線違停上前交通稽查時，光目視就發現副駕座施男正專注的將些許菸絲抽掉，塞入海洛因點燃抽起毒菸，當場喝令施男，許姓駕駛及後座的邱姓男子全數下車受檢。

警方經附帶搜索在施嫌香煙盒內查獲海洛因4包共重10.4公克、安非他命1包重0.43公克、吸食器1組，另在許嫌皮夾內查獲海洛因1包重0.55公克，邱嫌包包內查獲海洛因用注射針筒1支；警方表示，這3人年紀都在40歲左右，均是吸毒認識的毒友，當天相約出遊卻因毒癮發作，才會違停路口施用毒品，訊後均依毒品罪嫌送辦。

大隊長沈能成則說，保大相較各分局業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，期有效嚇阻犯罪發生，安定民心。

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保大戰警24小時線上查10件毒品案。（警方提供）

保大戰警24小時線上查10件毒品案。（警方提供）

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