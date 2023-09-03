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交易泰達幣被劫走1500多萬 被害金主向受任交易人求償敗訴

葉男至台南高鐵站準備交易泰達幣的1500多萬元現金全被歹徒搶走。示意照。（資料照）

葉男至台南高鐵站準備交易泰達幣的1500多萬元現金全被歹徒搶走。示意照。（資料照）

2023/09/03 17:06

〔記者李立法／屏東報導〕張男與顧女共同出資1500多萬元委託葉姓夫婦購買50萬顆泰達幣，卻遇上假交易真打劫，葉男攜至高鐵站準備面交的1500多萬元現金全被歹徒搶走，警方事後雖逮到涉案9嫌，但只追回902萬多元，還損失600萬多元，張、顧2金主認為受任的葉姓夫婦在交易過程中有疏失，提告請求負擔一半（300萬元）的損失，結果被屏東地院駁回，可上訴。

一度引起社會矚目的該起「假交易真搶劫」泰達幣交易案發生在2019年11月間，張、顧2位金主以11萬5000元報酬委託葉姓夫婦以1顆30.05元台幣價碼購買50萬顆泰達幣，葉男將金主交付的1502萬多元現金攜至台南高鐵站準備與賣方交易時，卻全數被歹徒搶走，警方事後循線逮到涉案9名嫌犯，並追回部份贓款902萬多元。

張、顧2金主認為，葉姓夫婦忽視大額現金交易風險，於未請警方協助護鈔情況下，即以現金與陌生賣家進行交易，而未以匯款、網路轉帳、銀行支票、郵政匯票或透過第三方交易平台等安全方式進行交易，又貿然同意賣家將交易地點自銀行改至較偏僻高鐵站外，有處理委任事務的過失，應負50％的賠償責任。

葉姓夫婦主張，交易前，張、顧2人已知悉並同意葉男以現金方式面交，葉男並非在未確認收受所有泰達幣前即輕率交付現金，而是遭遇不法強盜行為，葉男察覺有異時，即奮力抵抗以保護現金，遭車輛高速拖行時，致四肢多處受傷，已盡最大能力防護，並無違反注意義務。

屏東地院審理後認為，該交易前，被告已查詢過賣家交易紀錄，且以現金交易是經原告同意，被告於交易過程亦保持警覺，察覺有異時，即刻奮力防護，堪認已盡善良管理人的注意義務，原告主張被告處理委任事務有過失，並無理由，應駁回請求。

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