英國男騎機車誤闖國5 一路北上騎進雪山隧道

英國籍男子騎機車載友人，卻誤闖國道5號雪山隧道。（陳姓民眾提供）

2023/09/02 13:57

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣昨（1日）晚發生機車誤闖國道案件，31歲英國籍男子騎車載友人，欲前往基隆市，跟著導航卻誤上國道5號宜蘭交流道，並一路北上騎進雪山隧道。警方表示，已依法開立罰單，呼籲騎士設定導航時，應避開國道。

9月1日晚間7點多，31歲英籍男子騎車搭載友人，從宜蘭交流道誤上國道5號，行經頭城也沒下交流道，一路北上，騎進雪山隧道。

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目擊的陳姓民眾將影片PO上網，驚嘆第一次在雪隧北上方向遇到機車，「還單手騎車！」網友留言道「年輕真好」、「看起來騎在隧道內很安全不會缺氧」、「隧道猴子？」、「勇者」。

國道公路警察局第九公路警察大隊接獲通報後，立即出動，攔停騎士並開立罰單。騎士表示，他們要前往基隆，因衛星導航設定錯誤，才誤上高速公路。

警方表示，機車誤闖國道，可依違反道路交通管理處罰條例處3000元以上、6000元以下罰緩，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，另用路人如發現類似情事，可利用110或高速公路「1968警政報案」通報。

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