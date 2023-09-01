看好普渡商機一次進200隻雞卻賣不出去 桶仔雞業者想不開

警方找到葉男駕駛的車輛。（民眾提供）

2023/09/01 17:22

〔記者王捷／台南報導〕中元時許多民眾會買全雞普渡，一位葉姓桶仔雞業者看好商機砸了6萬進了200隻土雞，想不到中元過後沒賣完，加上欠了地下錢莊2、30萬因此想不開，所幸警三分局在獲報即刻救援阻止憾事。

據了解，葉男今年創業賣薑黃烏骨雞跟土雞，雖然他很用心，但是生意沒有做起來，他花錢找部落客宣傳，但是效果有限，還欠下廣告費，他想找信貸，也曾試過青年創業貸款，但他沒有薪資證明，也找不到保證人，貸款一直被銀行拒絕，最後只好向地下錢莊借錢。

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每年中元普渡是民間大日子，肉商一直告訴他，中元普渡那幾天要休息，鼓吹他多叫一點雞，他覺得生意可能會好起來，一次叫了200隻土雞，結果賣不完，加上房租要到了，朋友也一直催他還錢，還有地下錢莊的借貸，接連而來的壓力讓他一下子想不開萌生輕生念頭。

葉男跟朋友透露心情不好的訊息後就失聯，警方獲報後出動找人，所幸最後在郊區找到葉男駕駛車輛，家屬十分感激警方積極救援，協助挽回家人性命。

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