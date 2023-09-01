男子騎微型電動二輪車酒駕 控警方不讓拒測

蔡姓男子指控說，他騎乘微型電動二輪車被員警攔查，坦承有喝酒，願依新制配合接受拒絕酒測處罰，不願接受實施酒測，員警卻恫嚇強迫對他實施酒測。 （讀者提供）

2023/09/01 16:29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕微型電動二輪車自去年11月起，實施新制酒駕罰則。蔡姓男子指控，上月29日他酒駕騎乘微型電動二輪車被嘉市警局第二分局員警攔查，他坦承有喝酒，願依新制配合接受拒絕酒測處罰，不願接受實施酒測，員警卻恫嚇稱「撞員警要依妨害公務直接逮捕，不然帶去醫院抽血」，他被迫實施酒測，質疑員警執法不當。

嘉市警局第二分局長郭志豪今天受訪回應說，蔡男當時騎車搖晃、面有酒容，員警攔停後，發現他有酒氣，經酒測檢測為0.38毫克，已超過標準值0.25毫克，依公共危險罪嫌帶返所偵辦。

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郭志豪說，本案為單警執勤，攔查過程蔡男有移動車輛，有可能影響員警執勤，員警嚇令蔡男坐下或蹲下，以維自身安全；關於員警言語過激部分，感謝各方指教，將針對員警執勤安全作全面考量，呼籲民眾酒後勿駕車上路。

事發過程，經PO網在社群網路後，引起網友正反兩極的看法。該影片顯示，事發於上月29日下午3時許，後湖派出所員警騎機車，跟在蔡男後方，接著要求蔡停靠路邊，詢問「有沒有喝酒？」蔡說「喝一點點！」接著員警拿出簡易型酒測器請蔡吹氣有酒精反應，然後請蔡下車時，雙方發生衝突，員警認為蔡是故意衝撞，發生推擠爭執。

蔡男今天控訴員警執法不當，他說，停車後根本沒逃跑，員警卻把他拉下車，說他要逃跑，過程粗暴，另名員警到場後以強脅方式恫稱「撞員警要依妨害公務直接逮捕，不然帶去醫院抽血」，他內心恐懼，被迫實施酒測，被員警壓制過程左腳燙到排氣管。

律師劉興文說，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停，要求駕駛人接受酒精濃度測試檢定，駕駛人有依法配合酒測義務，執行酒測機關應踐行正當法律程序。

劉興文表示，依大法官釋字第699號解釋理由書，警察執行酒測時，受檢人如拒絕接受酒測，警察應先前勸導並告知拒絕之法律效果，如受檢人仍拒絕接受酒測，始得加以處罰；人民若因警察行使職權有違法或不當情事，致損害其權益者，得依法提起訴願及行政訴訟。

據了解，新制規定微型電動二輪車拒絕酒測，罰款從2400元加重至4800元，並可當場禁止行駛，車輛可當場移置保管。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

事發後，蔡男的微型電動二輪車倒地，他的人坐在地上。（讀者提供）

嘉市後湖派出所員警攔查蔡男酒駕騎乘微型電動二輪車。（讀者提供）

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