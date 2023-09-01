投資比特幣失利 宜縣衛生局臨時人員超額採購詐1769萬禮券

宜蘭縣衛生局臨時人員超額採購禮券，被依貪污治罪條例起訴。（資料照）

2023/09/01 15:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局貪污案偵結，游姓臨時人員因沉迷線上博弈，加上投資比特幣失利，藉由職務之便，浮報超商禮券採購數量，詐得1769萬元禮券，經打折變賣成現金周轉。宜蘭地檢署偵結，依貪污治罪條例起訴游男。

游男是衛生局疾病管制科臨時人員，負責縣衛生局「結核病/漢生病直接觀察治療執行計畫」核銷程序，該計畫為鼓勵病患正確接受治療，以超商禮券作為營養品補助。

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起訴書指出，按照程序各地衛生所準備個案清冊，計算出禮券補助數量及金額，向衛生局請購。行政科握有機關採購帳號、密碼及政府機關憑證，得製作請購單，游男蓋章後，將相關資料交給疾管科、行政科、會計室及衛生局長逐級陳核，再由行政科登入政府電子採購網，向廠商下單。衛生所簽收之後，游男再依核銷清冊辦理核銷撥款，廠商才會收到款項。

起訴書寫道，游男因沉迷線上博弈網站賭博及投資比特幣失利，急需資金償還債務缺口，見衛生局採購超商禮券有折數優惠，且交貨日和付款日有時間差，因而變造請購資料。

游男去年1月至9月，共送出32次不實請購資料，有的是竄改現有資料，浮報個案金額，經過逐層核准後，由不知情行政科人員下單；有的是未經核准的虛構整筆採購，游男佯稱時程緊急、請購單簽陳後補，取得憑證登入採購網下單，後續並以「後單補前單」的方式，私下轉帳給3家超商廠商，瞞天過海，共不法採購1769萬元禮券。

游男取得超額採購禮券後，到臉書社團以86折至92折價格轉售，換取現金，但長期賭博及投資失利，轉賣所獲的不法所得用鑿，也無力付款給廠商，去年9月27日全家超商發函通知衛生局付款，游男見東窗事發，10月4日向廉政署自首。檢察官偵結，游男違反貪污治罪條例，利用職務上機會詐取財物，另因游男自首，請法官依法減輕其刑。

衛生局回應，對此非常遺憾，已懲處相關主管，衛生局也痛定思痛，改進採購及核銷流程，事發之後，機關憑證由多人管理，承辦人須經主管同意才能使用，並確保採購、核銷分開，也會不定期抽查採購金額，避免不符規定的事情發生。

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