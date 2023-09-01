為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒品分裝廠藏身民宅 警搗破逮4人送辦、查扣近3000包毒咖啡

警方查獲毒咖啡包2894包，以及硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮等毒品原料與封口機、分裝器具、剪刀、分裝袋、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查獲毒咖啡包2894包，以及硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮等毒品原料與封口機、分裝器具、剪刀、分裝袋、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/01 15:12

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲傅姓男子涉嫌於桃園市八德區一處民宅籌設毒咖啡包的分裝工廠，並以義大利時尚品牌「MOSCHINO（莫斯奇諾）」、中國知名飲品「加多寶」的外包裝，來吸引年輕人施用，大量生產製作毒咖啡包，供應北台灣市場。刑事局偵三大隊第三隊今宣布搗破，逮傅等4人到案送辦，查扣市價逾百萬元的近3000包毒咖啡包，以及大批毒品原料與工具。

警方調查，傅嫌平時沒有工作，遊手好閒，跟竹聯幫互動頻繁，年初引發社會關注的竹聯幫明仁會旗袍辣妹高調春酒，也有受邀出席參加。

今年初，傅嫌涉嫌糾合官姓男友人，直接於官男的邱姓國中同學位於八德區透天厝住處頂樓，設置毒分裝工廠，由官、邱2人，負責於分裝廠內進行各種毒品與果汁粉的調配工作。

警分據報後，透過長期跟監，今年2月21日經對毒品分裝工廠強力攻堅，當場查獲第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」毒咖啡包2466包，以及硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮等毒品原料與封口機、分裝器具、剪刀、分裝袋、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物，同時逮捕正在製毒的官嫌。

案經溯源追查，3月與4月又發動兩波查緝行動，先後逮捕邱嫌與幕後主嫌傅男到案，再查獲毒咖啡包428包，以及毒品原料、機具等贓證物，另現場查獲毒品通緝犯梁嫌。

警詢後，警方依毒品罪嫌將傅等4人移送桃園地檢署偵辦，當中傅、邱2嫌經檢方向法院聲押獲准。目前警方將持續追查毒品原料來源、流向與其他共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

傅姓男子等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

傅姓男子等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不只「絕命毒師」還有「門徒」翻版 抄嘉義毒窟4千萬毒品
2023/08/26 05:30

不只「絕命毒師」還有「門徒」翻版 抄嘉義毒窟4千萬毒品
「來酒鋪」不賣酒！中警追到嘉義逮藥頭、再破毒品分裝場
2022/09/20 14:39

「來酒鋪」不賣酒！中警追到嘉義逮藥頭、再破毒品分裝場

開學季！爸媽荷包不哭泣 兒童帳戶養大教育金
一兆兩千億的好菌？疫情收入減 電商斜槓賣毒混裝「益生飲」
2022/02/23 12:37

一兆兩千億的好菌？疫情收入減 電商斜槓賣毒混裝「益生飲」
中警逮北漂運毒手 南下破獲「客製化」毒咖啡分裝廠
2021/09/10 11:12

中警逮北漂運毒手 南下破獲「客製化」毒咖啡分裝廠
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播