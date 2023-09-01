毒品分裝廠藏身民宅 警搗破逮4人送辦、查扣近3000包毒咖啡

警方查獲毒咖啡包2894包，以及硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮等毒品原料與封口機、分裝器具、剪刀、分裝袋、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/01 15:12

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲傅姓男子涉嫌於桃園市八德區一處民宅籌設毒咖啡包的分裝工廠，並以義大利時尚品牌「MOSCHINO（莫斯奇諾）」、中國知名飲品「加多寶」的外包裝，來吸引年輕人施用，大量生產製作毒咖啡包，供應北台灣市場。刑事局偵三大隊第三隊今宣布搗破，逮傅等4人到案送辦，查扣市價逾百萬元的近3000包毒咖啡包，以及大批毒品原料與工具。

警方調查，傅嫌平時沒有工作，遊手好閒，跟竹聯幫互動頻繁，年初引發社會關注的竹聯幫明仁會旗袍辣妹高調春酒，也有受邀出席參加。

請繼續往下閱讀...

今年初，傅嫌涉嫌糾合官姓男友人，直接於官男的邱姓國中同學位於八德區透天厝住處頂樓，設置毒分裝工廠，由官、邱2人，負責於分裝廠內進行各種毒品與果汁粉的調配工作。

警分據報後，透過長期跟監，今年2月21日經對毒品分裝工廠強力攻堅，當場查獲第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」毒咖啡包2466包，以及硝甲西泮、4-甲基甲基卡西酮等毒品原料與封口機、分裝器具、剪刀、分裝袋、電子磅秤、果汁粉等大批贓證物，同時逮捕正在製毒的官嫌。

案經溯源追查，3月與4月又發動兩波查緝行動，先後逮捕邱嫌與幕後主嫌傅男到案，再查獲毒咖啡包428包，以及毒品原料、機具等贓證物，另現場查獲毒品通緝犯梁嫌。

警詢後，警方依毒品罪嫌將傅等4人移送桃園地檢署偵辦，當中傅、邱2嫌經檢方向法院聲押獲准。目前警方將持續追查毒品原料來源、流向與其他共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

傅姓男子等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法