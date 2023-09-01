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妹妹離家不顧父母 2個姊姊發動網友去潑咖啡被判刑

高雄王家2個姊姊不滿妹妹把照顧父母的重擔丟給她們，竟發動網友去潑她咖啡。示意圖。（情境照）

高雄王家2個姊姊不滿妹妹把照顧父母的重擔丟給她們，竟發動網友去潑她咖啡。示意圖。（情境照）

2023/09/01 12:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王家兩個姊姊不滿妹妹離家後不肯跟父母聯絡，把照顧父母的責任丟給她們，二姊在網路發文公審妹妹，發動網友去妹妹工作的咖啡店朝她潑咖啡，大姊也分享大妹的貼文，結果惹來妹妹不爽提告，王家兩個姊姊被法官依違反個資法判刑2月，得易科罰金。

判決指出，王家小妹多年前離家後就不管家人，王母多次想要找她出來聊聊，王家小妹都避不見面，去年8月，王家爸爸生病開刀，又罹患武漢肺炎，王家兩個姊姊不爽妹妹把照顧父母的重擔丟給她們，自己完全不當一回事，王家二姊直接在網路公開妹妹的個資和工作地點，並PO文嗆聲她是「不孝女」。

王家二姊還發動網友去妹妹工作的咖啡店，揚言「如果有去買咖啡的人，幫我多買幾杯，潑在她身上」，王家大姊看到大妹的貼文後，也把文章分享到個人臉書，王家小妹得知此事後，氣得上警局提告。

高雄地院審理時，王家兩個姊姊坦承犯行，但強調她們看不慣妹妹的行徑，才會上網請網友給個公道，但法官認為，兩個姊姊為了父母撫養分工的私人問題散布妹妹個資，與一般大眾事務無關，屬家庭私人領域事務，不算可受公評之事，且無論她們PO文的內容真實與否，已逾越表現言論自由的必要性及適當性，因此依違反個資法各判徒刑2月，均得易科罰金，可上訴。

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